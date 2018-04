Podle eurokomisařky Jourové Cambridge Analytica zneužila data několik desítek Čechů

PRAHA Podle eurokomisařky pro spravedlnost Věry Jourové se do facebookové aplikace, která nelegálně shromažďovala soukromá data, přihlásilo několik desítek Čechů. Odkázala se na informace z probíhajícího vyšetřování. Jourová byla ve čtvrtek večer v kontaktu také s provozní ředitelkou Facebooku Sheryl Sandbergovou. Ta jí slíbila, že budou dělat všechno pro lepší ochranu uživatelů.

Kauza týkající se neoprávněného použití soukromých údajů z Facebooku společností Cambridge Analytica pokračuje. Největší sociální síť na světě Facebook ve čtvrtek oznámila, že většina část soukromých dat více než dvou miliard uživatelů mohla být zneužita. Na svém blogu napsala, že se data mohla dostat do nepovolaných rukou.

Kauza spojená s konzultační firmou Cambridge Analytica měla sahat až do České republiky. Na konci března o tom už informoval před britskou parlamentní komisí whistleblower Christopher Wylie.

„Slyšel jsem o jejich práci v České republice, ale nemám o tom žádné přímé informace,“ uvedl na výslechu před britskou parlamentní komisí Christopher Wylie, whistleblower, tedy informátor z prostředí firmy, ze společnosti Cambridge Analytika.

Kauza se dotýká několik desítek Čechů

„Podle informací z vyšetřování se číslo Čechů, kteří byli spojeni s kauzou, pohybuje v řádu několik desítek. Týká se to těch, kteří se přihlásili do facebookové aplikace od firmy Cambridge Analytica. O těch, kteří měli být na kauzu navázáni jako přátelé, nemám informaci. Celkové přesné číslo tedy nevím,“ řekla eurokomisařka Věra Jourová na páteční konferenci společnosti Mafra s názvem „Data jako příležitost pro ekonomiku“.

Konkrétní informace o tom, zda byly přes Facebook manipulované volby také v Česku, Jourová údajně nemá. „Nemám jiné informace, než ty které kolují veřejností. Na výsledek jsem samozřejmě velice zvědavá,“ dodala Jourová.

Konference Data jako příležitost pro ekonomiku, kterou pořádala společnost Mafra.

Podle eurokomisařky pro spravedlnost je kauza Facebooku jenom špička ledovce. Zároveň dodala, že Evropané nesmí být stádo ovcí, které jdou na porážku. „Tohle se v Evropě nesmí stát. Jestli se to bude dít dál, tak se naše společnost razantně změní a o demokracii a svobodných volbách si můžeme nechat jenom zdát,“ sdělila Jourová.

Jourová je v kontaktu s provozní ředitelkou Facebooku

„Ve čtvrtek v noci jsem dostala odpověď od Sharyl Sandbergové (provozní ředitelky Facebooku), která kopíruje to, co řekl Mark Zuckerberg už na mnoha fórech. A to, že dělají maximum, aby napravili svoji chybu. V Evropě podle jejich odhadů bylo zasaženo 2,7 milionů lidí,“ uvedla na konferenci Věra Jourová. Podle eurokomisařky je tato informace podobná jejímu odhadu, který si udělala na základě informací z vyšetřování.

Ondřej Malý - náměstek ministra pro internetizaci MPO, Věra Jourová - eurokomisařka a Jan Cuřín - člen R&D Lab, IBM.

Podrobnější informace o tom, co všechno ji Sharyl Sandbergová řekla, nechtěla Věra Jourová prozrazovat. „Je to dlouhý dopis, ve kterém uvádí, jak budou spolupracovat s vyšetřovateli a jakým způsobem provádějí konkrétní změny, aby měl každý uživatel opravdu svá data pod kontrolou,“ řekla krátce pro Lidovky.cz Jourová.



Čísla o zneužitých uživatelích se zvyšují

Ze začátku se hovořilo o tom, že firma Cambridge Analytica neoprávněně pracovala s daty zhruba 50 milionů uživatelů. Velká část uživatelů měla pocházet z USA. Nyní se už ale mluví o 87 milionech lidí. Je tak otázkou, zda se toto číslo nebude zvyšovat. Zatím se jedná pouze o odhady samotného Facebooku.

„Domníváme se, že facebookové informace až 87 milionů lidí, převážně v USA, mohly být nepatřičným způsobem sdíleny s Cambridge Analytica prostřednictvím aplikací, které tito lidé či jejich přátelé používali,“ uvedl technologický ředitel podniku Mike Schroepfer.

Eurokomisařka Věra Jourová.

Kauza firmy Cambridge Analytica a sociální sítě Facebooku se týká neoprávněného nakládání se soukromými údaji. Konzultační společnost Cambridge Analytica získala nečestně soukromé informace několika milionů lidí, které použila v prezidentské kampani Donalda Trumpa v roce 2016.



Facebook je kvůli této kauze vyšetřován Americkou obchodní komisí, ve Velké Británii se případ vyšetřuje dokonce jako podvod. Akcie sociální sítě se kvůli aféry s daty propadly nejvýrazněji v celé její historii.