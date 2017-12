Podle investorů máme báječné akcie, říká šéf pražské burzy Koblic

PRAHA Petr Koblic stojí v čele pražské burzy již třináct let. Takovou bilancí se nemůže pochlubit šéf žádné jiné evropské burzy. Co burzovní svět v současnosti nejvíc ohrožuje? A jakou společnost by nejvíce uvítal na burze?

Co by mohla nová česká vláda udělat pozitivního pro kapitálový trh a čeho se naopak bojíte, že by mohla udělat?

V porovnání s vyspělými kapitálovými trhy tomu tuzemskému především schází investice penzijních fondů. Zní to už asi jako klišé, ale je zapotřebí penzijní reformy, aby se na penze začalo spořit dlouhodobě. To by v podstatě znamenalo, že rázem začnou téct větší investice do kapitálového trhu, protože jsou to právě penzijní fondy, kdo je celosvětově největším investorem do akcií.



Druhou věcí, jež by byla prospěšná, jsou daňové úlevy či pobídky pro firmy na burze či jejich investory. Tato úvaha vychází z toho, že společnosti, které upsaly akcie na burze, jsou z principu transparentní, a tudíž je pro ně těžší optimalizovat daně. A za to by měly být nějak odměněny.



A z čeho mám noční můry? Opravdu těžce bych nesl, kdyby byla kvalita českého kapitálového trhu zpochybněna například tím, že by se nějakým dramatickým způsobem začalo zasahovat do fungování společnosti ČEZ. Ta je finančními investory brána jako nejlépe řízená polostátní firma ve střední Evropě, která vždy hájila zájmy všech akcionářů, a je zastoupena v portfoliích všech významných investorů v regionu, ale i velkých světových fondů.



Jakékoli kroky, jež by zásadním způsobem ovlivnily fungování této firmy, je třeba vážit na lékárnických vahách. Kdyby došlo k nějakým zásahům do nezávislosti společnosti, okamžitě by mohly nastat prodejní tlaky, což si nikdo nepřeje a pomalu to nechci ani nahlas vyslovit. Ale nechme fantazírování, já pevně věřím, že tento scénář nehrozí.

Přece jen, můžete být konkrétnější v tom, jaké tlaky by na ČEZ mohly být vyvíjeny?

Kdybych měl zmínit jednu jedinou věc, tak si myslím, že je nemožné nutit ČEZ z pozice majoritního, 70% vlastníka činit rozhodnutí, která by pro společnost, a tedy zbylých 30% akcionářů nebyla výhodná. Takovým rozhodnutím by mohlo být stavět při dnešních cenách elektrické energie jadernou elektrárnu.



Navíc by to bylo extrémně komplikované, protože sousedíme s dvěma zeměmi Německem a Rakouskem, které jsou příkře proti jaderné energii. Jiná situace by samozřejmě nastala, kdyby se stát rozhodl, že je to krok nutný k zajištění energetické bezpečnosti na desetiletí dopředu a vzal plné riziko takového projektu, a zaplatil by cenu, včetně té diplomatické, za toto rozhodnutí.

Když jsem se ptal, jak by česká vláda mohla pomoci burze, měl jsem na mysli ještě jednu cestu, totiž úpis akcií některé ze státních firem na pražském akciovém trhu. Je tu nějaká společnost, která by pro to byla vhodným kandidátem?

Letiště Praha. To je firma, která by mohla akcie upsat po mém soudu během půl roku. Ve světě je ostatně standardem, že letiště jsou na burzách, to pražské je na to navíc připraveno, má transparentní účetnictví, kdyby se stát teď rozhodl, mohlo by být v dubnu na trhu.

Jaký byl vlastně letošní rok pro pražskou burzu?

Ačkoli jsme nepřivítali žádnou novou velkou emisi, tak si myslím, že byl minimálně z hlediska výnosnosti akcií úspěšný. Trochu horší to bylo pokud jde o objemy obchodů, které mírně poklesly. Bylo to způsobeno dvěma faktory.



Tím prvním je skutečnost, že české akcie jsou mezi investory tak oblíbené, že je prostě nepustí z ruky. Když se bavím s velkými investory, tak mi říkají, jak báječné akcie na burze máme, že už na nich sedí deset let a radují se z dividend. To je sice skvělé, ale je to zároveň něco, co šéf burzy ne úplně rád slyší. Ten chce, aby se více obchodovalo.



Tím druhým důvodem poklesu obchodů je regulace ze strany EU a především Směrnice o trzích finančních nástrojů MIFID. Pro malé trhy byl MIFID katastrofou, protože způsobil, že se velká část obchodování přesunula mimo burzy, ty transakce jsou prostě uskutečňovány po telefonu v Londýně.



Zatímco před přijetím této směrnice se na našem trhu koncentrovaly v podstatě všechny aktivity, které probíhaly s českými akciemi, což bylo krásně transparentní, momentálně jsme v situaci, kdy se na burze zobchoduje možná 25-30 procent celkového objemu obchodů. Čert ví, kde a za jaké ceny se obchoduje zbytek.



Teď se k tomu ještě přidá MIFID II, který na ty zbývající obchodníky s cennými papíry naloží další zátěž. Občas říkám, že MIFID I vzal našim členům velkou část výnosů a MIFID II jim zvýší náklady. Problém je v tom, že když se tyto regulace vymýšlely, tak se myslelo na obchody s firmami s tržní kapitalizací ve stovkách miliard euro, které se odehrávají na frankfurtské nebo londýnské burze.



Jaksi se zapomnělo na to, že v Praze je běžné, že obchodníci nakupují pro retailové klienty deset akcií nějakého menšího titulu, třeba Kofoly. To je jako kdybyste chtěl regulovat stejným předpisem let raketou na Měsíc a výlet na Říp. V důsledku je tak možná těch největších padesát evropských emisí akcií obchodováno lépe než v minulosti, těch spodních devět tisíc je na tom ale hůř.

Pražská burza letos rovněž spustila trh Start, co si od něj slibujete?

Začnu trochu zeširoka. Na kapitálových trzích je nepsaným pravidlem, že primární úpisy akcií se dají dělat od určité velikosti. V historii jsme slýchávali, že taková transakce musí být velká alespoň dvě miliardy korun a musí se prodávat alespoň třetina, nebo lépe polovina firmy, aby se investičním bankám vůbec vyplatilo pracovat na úpisu akcií.



No a takových firem je přirozeně omezené množství. Pokusili jsme se proto podívat na trh menších firem, pod jednu miliardu korun, kde je ten obrázek mnohem přívětivější. Jsou tu desítky firem, které chtějí kapitál na rozvoj firmy a zároveň nechtějí, aby jim do firmy vstoupil jeden velký finanční investor, který by třeba společnost chtěl do pár let prodat.



Proto jsme spustili nový trh Start a musím říct, že zájem o něj je mimořádný. Za poslední měsíc jsem měl desítky schůzek s poradci, kteří chtějí takovým firmám radit, s právníky, analytiky a samozřejmě i s několika firmami, které zvažují vstup na tento trh. Celkem jsme podepsali asi šest memorand, jež jsou sice nezávazná, ale je to jakýsi příslib, že se firma začíná připravovat ke vstupu na trh.



Živé spuštění Startu by se tak mohlo odehrát někdy v dubnu či květnu. O investory by rozhodně nouze být neměla, sami se mi ozývají lidé ze seznamů těch nejbohatších Čechů, abychom je rozhodně zařadili do mailing listů, které by měli informovat o možnostech investic na tomto trhu.

Čím mohou být burzy pro firmy lákavé v prostředí, kde je obrovské množství volných peněz? Proč by vlastně měly společnosti jít na akciový trh?

Protože je to sexy! Ne vážně, těch důvodů může být hodně. Na burzu se primárně chodí kvůli tomu, že firma chce získat kapitál, chce najít nové investory, potřebuje se zviditelnit, nebo chce být transparentní pro klienty. Nemusí jít samozřejmě jen o to, že potřebuje nutně peníze. Jsou firmy, které prostě nechtějí jako akcionáře strategického investora, nechtějí podepisovat smlouvy s venture kapitálovými fondy, protože ty si ve smluvní dokumentaci často kladou podmínky, jež směřují k pozdějšímu prodeji společnosti.



Ve chvíli, kdy jste podnikatelem ve středním věku, který chce, aby firma dál rostla a chcete si ji ponechat další dekády, proč byste se k něčemu takovému upisoval? Private equity fondy chtějí takovou investici do nějakých pěti let prodat, takže všechno směřují k tomu, aby společnost v tom časovém horizontu vypadala co nejlépe, tudíž firmu trochu nalakují na růžovo a občas uvažují dosti krátkodobě. Tím nechci říct, že nejsou situace, kdy je role Private Equity nebo venture kapitálu velmi nutná a prospěšná, každá transakce je jiná.