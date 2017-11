Podnikatel a vizionář Musk popřel, že vytvořil kryptoměnu bitcoin

NEW YORK Americký podnikatel a vizionář Elon Musk v úterý popřel, že vytvořil digitální měnu bitcoin. Odmítl tak tvrzení Sahila Gupty, jenž působil v jeho firmě SpaceX. Bitcoin je nejznámější kryptoměnou světa, která v posledních měsících zažívá silný cenový růst. Totožnost jejího vynálezce ale veřejnost nezná.

Bitcoin představil v roce 2008 autor skrytý pod pseudonymem Satoši Nakamoto. Gupta napsal, že je jím pravděpodobně Musk. Považuje ho totiž za „vševěda,“ který mohl bitcoin vytvořit díky svým hlubokým znalostem ekonomie, šifrování i kódování.



Musk ale na twitteru Guptovo tvrzení odmítl jako nepravdivé. Miliardář kromě firmy pro lety do vesmíru SpaceX šéfuje i výrobci elektrických vozů Tesla. Zabývá se také umělou inteligencí.

K autorství bitcoinu se loni přihlásil australský podnikatel Craig Wright. Jeho tvrzení však zpochybnili někteří odborníci, připomněl server finanční televize CNBC.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky. Poslední bitcoiny se mají dostat do oběhu kolem roku 2140.

Bitcoin se nyní prodává za více než 9000 dolarů, zatímco na začátku roku stál méně než 1000 USD. Část odborníků se ale k bitcoinu staví rezervovaně, vedle šéfa americké investiční banky JPMorgan Chase & Co Jamieho Dimona varovala před investicemi do této kryptoměny například i největší německá bankovní společnost Deutsche Bank. Většině kritiků vadí, že bitcoin nikdo nereguluje a že je obtížné stanovit, jaký by měl být jeho správný kurz.