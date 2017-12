Chtěl peníze od České pošty,místo toho Čadka možná čeká vězení

PRAHA Podnikatel Lukáš Čadek má jít na pět let do vězení za to, že se podvodně pokusil vylákat peníze z České pošty, s níž měl spory. Pětiměsíční podmínku dostal Kamil Choc, který podle obžaloby chtěl po Čadkovi úplatek za to, že spory s poštou pomůže urovnat. Soud však tuto trestnou činnost překvalifikoval na šíření pomluvy. Středeční rozsudek pražského městského soudu není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Choc s Čadkem vinu odmítají.

Čadek na poštách prodával šicí boxy a drobné hračky a sortiment chtěl rozšířit. Plánoval, že bude nabízet prodej dárkových poukázek, za které by zákazníci dostali drobné výhry jako trička a další textil. Podle pošty to ale jevilo známky loterie, ke které neměl podnikatel oprávnění, a i proto ze zakázky sešlo.



Čadek mezitím nakoupil zboží za více než 15 milionů korun, které mělo sloužit jako výhra za zakoupení stíracího losu. Šlo hlavně o trička a další textil. Pak podal na poštu trestní oznámení a kvůli obchodnímu sporu po ní požadoval 27 milionů korun. Podle detektivů si ale důkazy o nároku na peníze vymyslel a falšoval i klíčové e-maily, v kterých se snažil přesvědčit, že pošta uznala svoji chybu.

Obžaloba Čadka vinila z toho, že chtěl podvodně vylákat z pošty peníze, jelikož se mezitím zbavil zboží, které do údajné loterie nakoupil. Státnímu podniku mimo jiné vyhrožoval mediálním zveřejněním své kauzy.

Na tuto část případu v roce 2015 navázala korupční část. Obžaloba vinila Čadka z korupce, jelikož tvrdil, že po něm Choc chtěl třímilionový úplatek za urovnání sporu s poštou. V médiích se objevovaly informace, že milion měl jít sociální demokracii a dva miliony tehdejšímu ministrovi vnitra Milanovi Chovancovi (ČSSD). Vyšetřování ale neprokázalo, že Chovanec v případu figuroval. Ve středu u soudu vystoupil jako svědek a důrazně odmítl, že by on nebo ČSSD měli dostávat úplatky.

Předsedkyně trestního senátu Veronika Čeplová vysvětlila, že korupci přeměnila na šíření pomluvy, jelikož Čadek pustil do médií informaci o úplatcích, kterou měl od Choce a vůbec si ji neověřoval. „Když něco řeknu a nevím to, tak je to pomluva jako hrom,“ prohlásila Čeplová. Zdůraznila, že tato pomluva měla za následek, že se do okruhu podezřelých dostal Chovanec a za peníze daňových poplatníků se musela sejít Bezpečnostní rada státu.

Případ v roce 2015 rozbouřil politickou scénu. Vládní koalice si tehdy vysvětlovala situaci na jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu. Podle Chovance se tam musela objasnit situace kolem České pošty a dokázat, že celá kauza je umělá. Bývalý ministr ve středu uvedl, že má svědomí čisté. Lituje toho, že chtěl pomoco Čadkovi poté, co se o jeho příběh začal zajímat, když se objevil v médiích. Čadek totiž tvrdil, že mu byznys s poštou zničil život.