Do Česká přichází polská síť bankomatů Planet Cash. Za rok jich chce mít 150

PRAHA Na začátku příštího roku budou Češi moci nově vybrat z bankomatů společnosti Planet Cash. „Při spuštění v lednu či únoru chceme mít v provozu mezi 10 až 20 vlastními bankomaty a ­do konce roku 2018 by jich mělo být minimálně 150,“ plánuje Miroslav Pekárek, jenž společně s ­polskou společností IT card za značkou Planet Cash stojí, vstup do Česka připravuje.

„Minimálně potřebujeme k obslužnosti celé sítě cca 300 vlastních bankomatů,“ upřesnil Pekárek s tím, že později by měla síť začít fungovat i na Slovensku.



„Ano, vidíme zájem alternativních poskytovatelů o vstup na český trh,“ potvrzuje snahy šéf karetní asociace MasterCard Miroslav Lukeš. „To, že sem vstupuje subjekt, který bude podporovat hotovostní služby, je dobře a část trhu to uvítá. Zároveň to bude zajímavý projekt. Jde o sdílenou ekonomiku prostřednictvím sítí bankomatů, které nemusí nutně provozovat banky,“ říká Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty (SBK).

Spolupráce s bankami

Planet Cash nebude nabízet jen své bankomaty. Využít chce již existujících sítí jednotlivých bank. Ty si od nich chce pronajmout. Bankám pak slibuje snížit náklady například tím, že se o doplňování hotovosti bude starat právě Planet Cash a zároveň jim odpadne starost o údržbu a vylepšování sítě. „Plánujeme oslovit banky s tím, že převezmeme provoz jejich ATM sítě nebo jim do ní pomůžeme přivést nové klienty,“ doplňuje Miroslav Pekárek.



„Náš celkový potenciál pro Českou republiku může být až kolem 3000 bankomatů. Dnes po sedmi letech v Polsku provozujeme 5500 bankomatů. Očekáváme, že u nás díky technologickému náskoku může být rozvoj rychlejší,“ tvrdí Pekárek, který dříve pracoval pro německou společnosti Wincor Nixdorf, jež dodávala služby a software pro bankomaty velké části tuzemského trhu.

Přehled počtu bankomatů v ČR a hustoty bankomatové sítě v EU.

Otázkou je, jak moc reálný cíl 3000 bankomatů vlastně je. Po celém Česku mají totiž banky a společnost Euronet celkem kolem 5000 přístrojů.

„To číslo je reálné. Český trh je dnes poddimenzovaný,“ soudí Kotlán z SBK. Podle něj naopak na některých místech v Česku bankomaty stále chybí. „U nás se bere, že všichni mají chytrý mobil, internet. Tak to ale není. Celá řada lidí by i dnes využila bankomat k platbám za služby či vstupenky. Jsem přesvědčený, že další expanze bankomatů v Česku je rozumný krok,“ říká Kotlán.

Výběr i bez karty

Planet Cash však nechce zůstat jen u ­bankomatů. „Později doplníme nabídku o vlastní aplikaci. Půjde o ­elektronickou peněženku, která bude napojená na váš účet. Díky PSD2 (směrnice EU o­ platebních službách – pozn. red.) můžete přes aplikaci chtít, aby vám byla vydána hotovost i­ bez platební karty. Bankomat vám vydá peníze okamžitě, anebo si výběr připravíte v ­klidu doma a ­peníze vám budou vydány, až k­ němu přijdete třeba i ­později. Bude to takový bankomat v ­kapse,“ vysvětluje Pekárek s dovětkem, že aplikace by pak měla do budoucna nabídnout i­ jiné bankovní produkty.

„Očekáváme tak zklidnění situace na trhu bankomatů. Vstupem dalšího hráče se mohou nastavit rovnovážné podmínky na trhu,“ říká Lukeš. Velké banky si totiž dlouhodobě stěžují na to, že poplatky, které dostávají od karetních asociací za to, že klient jiné banky využije jejich bankomat, jsou příliš nízké.

„Situace je dnes taková, že provozovatelé bankomatů, což jsme my a několik dalších velkých bank, jsou politikou Visa a MasterCard nuceni nedobrovolně financovat konkurenty, kteří neinvestují,“ řekl na jaře v rozhovoru s LN šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný. Faktem je, že MasterCard přislíbil poplatky za výběry zvýšit.