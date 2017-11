Poláci plánují letiště až pro 100 milionů cestujících. Má být branou do Asie

VARŠAVA/PRAHA Polská vláda schválila plán vybudovat nové centrální letiště, které se má stát jedním z nejrušnějších na světě. Mělo by otevřít v roce 2027 a podle odhadů vyjde na 35 miliard zlotých (asi 211 miliard korun).

Velké letiště s rozlohou až 3000 hektarů by mělo vyrůst zhruba 40 kilometrů od Varšavy. V první fázi má být schopné obsloužit 45 milionů cestujících ročně, postupně by však mohlo narůst až na 100 milionů cestujících.

Plán je to velmi ambiciózní, jelikož podle agentury Bloomberg polská letiště loni obsloužila 34 milionů cestujících, o desetinu více než o rok dříve.



V současnosti nejdůležitější polské Letiště Frédérica Chopina ve Varšavě loni odbavilo kolem 13 milionů pasažérů, jeho kapacita je přitom dvojnásobná. Stát však věří, že se jeho možnosti do pár let zcela naplní a další rozšiřování tohoto letiště už prý není možné. Podle nového plánu se pak dokonce počítá s jeho uzavřením po dokončení nového centrálního letiště.

Poláci předpokládají, že letecký provoz v zemi do roku 2035 naroste až na 94 milionů cestujících ročně. Vláda věří, že se plánovaná stavba může stát důležitou branou do Asie, a to hlavně díky posilování obchodních vztahů s Čínou. Letiště by zároveň mohlo posloužit i jako přestupní stanice pro cestující z Ameriky.

Pokud by se naplnila celková plánovaná kapacita centrálního letiště, stalo by s jedním z nejrušnějších na světě. Hranici sta milionů pasažérů loni překonalo pouze letiště v Atlantě. Druhý Peking odbavil 94 milionů cestujících, třetí Dubaj 84 milionů.

Polsko se plánem na obří letiště odvrací od současné strategie, kdy se zaměřovalo hlavně na rozvoj regionálních letišť, do kterých s přispěním Evropské unie mezi lety 2007 a 2015 nasypalo asi 5,8 miliardy zlotých (kolem 35 miliard korun). Řada z nich se však potýká s nedostatkem cestujících a z toho pramenícími finančními problémy.