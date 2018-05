Poláci plánují výstavbu jednoho z největších letišť v Evropě, potencionální brány do Asie

VARŠAVA Dolní komora polského parlamentu v pátek schválila zákon, který umožní výstavbu jednoho z největších letišť v Evropě. Nacházet se má zhruba 40 kilometrů západně od Varšavy, blízko dálnice do Berlína a postaveno má být do konce roku 2027. Agentura AP uvedla, že nové letiště by mohlo být pro Čínu vstupní bránou na evropský kontinent. Zákon musí ještě schválit Senát a prezident.

Počáteční kapacita letiště má být zhruba 45 milionů cestujících ročně a má sloužit i velkým nákladních letadlům na linkách mezi Asií a Evropou. Postupně by se kapacita letiště měla zvýšit až na 100 milionů cestujících ročně. Náklady na letiště byly už dříve odhadnuty na 20 až 30 miliard zlotých (119,6 až 179,4 miliardy Kč).



Myšlenka výstavby nového letiště vznikla v reakci na snahy pravicové vlády rozvinout rozsáhlou obchodní spolupráci s Čínou a pomoci jí získat základnu v Evropě. Vláda tvrdí, že polská ekonomika, která je jednou z nejrychleji rostoucích v Evropě, potřebuje nové, silné partnery a velké projekty.

Během loňské návštěvy Číny vládní úředník zodpovědný za projekt Mikolaj Wild uvedl, že Peking je otevřen jednání o letišti v rámci rozvoje svého plánu na vytvoření nové Hedvábné stezky, jejímž cílem je posílit mezinárodní obchodní spojení Číny. Nicméně neobjevily se žádné zprávy, že by se Čína zavázala, že se bude na projektu podílet.

Nové letiště může znamenat uzavření stávajícího ve Varšavě

Polské opoziční strany i mnoho řadových obyvatel země plán kritizují, protože požaduje uzavření oblíbeného letiště Frederika Chopina ve Varšavě. Opoziční kandidát na varšavského starostu Rafal Trzaskowski uvedl, že tím utrpí rozvoj Varšavy.

Obyvatelé obce Baranów, kde má nové letiště stát, tvrdí, že je zatím o jejich budoucnosti nebo o podmínkách, za jakých bude vláda vykupovat jejich pozemky, nikdo neinformoval. Příští měsíc se má v obci uskutečnit referendum o podpoře plánu nového letiště.

Wild uvedl, že letiště ve Varšava již dosáhlo své kapacity a představuje hlučný problém pro stovky tisíc lidí žijících v jeho blízkosti. Nové letiště podle něj bude lépe umístěno a nabídne značný ekonomický potenciál pro region i celou zemi.