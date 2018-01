Politikům skáče do řeči stejně, občas se snaží o show, hodnotí Moravce analýza

PRAHA Původně se předpokládalo, že posledním prezidentským duelem bude na České televizi provázet Václav Moravec. Moderování střetu Miloše Zemana s Jiřím Drahošem se však vzdal, aby předešel možné kritice klíčového veřejnoprávního média v zemi skrze svou osobu. Nicméně podle analýzy z rukou mediálních odborníků nemá k obavám důvod, podle studie podal v klíčové politické diskusi loňského roku profesionální výkon.

Zmíněnou studii pro Radu České televize, což je kontrolní orgán veřejnoprávní stanice, vypracovali mediální analytici Tomáš Trampota z New York University in Prague a Tereza Klabíková Rábová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Analýza patří mezi několik externích posudků na to, jakou službu odvedla Česká televize ve svém předvolebním vysíláním pokrývajícím klání o Poslaneckou sněmovnu.

Vrcholem vysílání byla předvolební superdebata desítky lídrů stran a hnutí, kterou v předvečer říjnových voleb moderoval právě Moravec. Ostatně dosud to byl právě on, kdo na veřejnoprávní televizi v posledních více než 10 letech řídil nejvýznamnější politické diskuse. Závěrem analýzy je, že superdebatu zvládl bez výraznějšího zaváhání.

„Během celé diskuse moderátor Václav Moravec přerušuje debatéry rovnoměrně, klade otázky či vznáší námitky všem a distribuuje slovo rovnoměrně,“ přibližuje jedno z hlavních zjištění analýza. Ve dvouhodinovém speciálu hostil lídry desítky stran včetně šéfa ANO Andreje Babiše, předsedy ODS Petra Fialy a či lodivoda Pirátů Ivana Bartoše, s nimiž čelilo Moravcovým otázkám dalších sedm předsedů (studie zde).

Studie ocenila Moravcovu snahu dostat ze svých hostů jasné odpovědi. Asi nejznámějšímu moderátorovi diskusních soubojů politiků v zemi se podle posudku v podstatě nestávalo, že by nechal zpovídané utéct ze svých dotazů. „Moderátorem je dodržováno důsledné doptávání faktů, snaha o získání odpovědi na zadanou otázku a snaha přimět k zaujetí jednoznačného stanoviska,“ všímají si autoři analýzy.

Moravec jednou vypadl z role

Analýza na několika příkladech dokládá, že Moravec v průběhu superdebaty používal řadu figur. Například diskutéry konfrontoval s tvrzeními jejich soupeřů, opakovaně je oslovoval celými jmény nebo zastával káravou pozici, když politické lídry nutil ke skládání účtů. Trampota si také všímá, že Moravec se často uchyloval k vlastnímu hodnocení situace.

„Myslel jsem, že spíše svými odpověďmi budete vylučovat možnou politickou krizi po volbách, a aniž bych chtěl odrazovat lidi od voleb, ale zatím se zdá, že vašimi výroky spíš nás ta politická krize čeká,“ připomíná analýza jeden z moderátorových výroků, jimiž glosoval dění před kamerami.

Podle Trampoty prakticky jen jedinkrát vypadl z role, když se pozastavil nad vymezováním se předsedů vůči povolební spolupráci s hnutí ANO současného premiéra Andreje Babiše. Moderátor v této souvislosti použil výraz, že si lídři možnou vládu s Babišem „předhazují“ jako argument proti sobě. „Před protagonistou (Babišem, pozn. aut.) působí amatérsky, nezdvořile,“ hodnotí studie.

‚ČT má spoustu dobrých moderátorů‘

Kontroverznější momenty debaty přinesly podle studie Moravcovy střety s Babišem a lídrem hnutí SPO Tomiem Okamurou. Do lídra ANO si moderátor zajel výpadem, že se zapíše do historie země jako první stíhaný premiér. Okamurovi zase vyčetl, že nezná podíl výdajů na zdravotnictví na HDP. „Několik konfliktních míst v debatě přítomno je, některá jsou vyvolána útoky účinkujících, některé mohou být hodnoceny jako snaha o show,“ píše k tomu Trampota s kolegyní.

Analýzy v Fakulty sociálních věd Loni prosinci vzbudila pozornost jiná analýza, která se vztahovala k vysílání České televize (a také Českého rozhlasu).

Pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ji zpracovala Fakulta sociálních věd. Posuzovala objektivitu a vyváženost zpravodajské produkce obou médií před krajskými a senátním volbami v roce 2016.

Podle závěrů studie nedávalo žádné z médií stejný prostor všem stranám, naopak stranila TOP. Česká televize odmítla studii s tím, že neuváděla kontext, používala neobhajitelné způsoby měření a obsahovala početní chyby.

Na Fakultě sociálních věd minulosti působil i autor studie o Moravcovi Tomáš Trampota, s nímž se moderátor zná. S fakultou roky externě spolupracuje. Odkaz

„S výsledky analýzy pracujeme interně, dáváme zpětnou vazbu týmu, který Superdebatu připravoval. Analýza je rovněž součástí dokumentů, které se předkládají Radě ČT,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí České televize Karolína Blinková, proč si televize studii objednala. Analýza si podle mluvčí vyžádala náklady v řádu několika tisíců korun.

Vedle rozboru superdebaty si ČT nechala zpracovat další tří studie, jenž měly zhodnotit úroveň předvolebního vysílání. Jeden z posudků se věnoval i dílčím debatám se stranickými experty. Dokumenty už se dostaly do ruky i Radě ČT, radní je projednali na svém posledním zasedání, které proběhlo v druhém lednovém týdnu. Posudky schválili v zásadě bez připomínek.

„Česká televize maximálně plnila svou úlohu, aby se lidé dozvěděli co nejvíce o programu politických stran,“ řekl k tomu serveru Lidovky.cz předseda Rady ČT Jan Bednář, který kvitoval i Moravcův výkon. Že moderátor odmítl odřídit očekávaný rétorický souboj prezidenta Zemana s Jiřím Drahošem, přijal věcně. „Česká televize má spoustu velmi dobrých moderátorů, kteří to zvládnou stejně dobře,“ podotkl. Diskusi nakonec povede Světlana Witovská.