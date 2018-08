Polská verze ‚Vrať se, odkud jsi přišel‘. Televize připravila reality show mapující cestu migrantů do Evropy

Praha Polská televizní stanice TVN připravila na podzim čtyřdílnou adaptaci australské reality show Vrať se, odkud jsi přišel (Go Back Where you Came From). Šestice Poláků se vydá opačným směrem po stopách migrantů přicházejících do Evropy. Postupně se tak na obrazovkách vydají z Německa přes Rakousko až do Řecka, odkud přeplují Středozemní moře a dostanou se až do iráckého regionu Kurdistán.

„Bude to nejtěžší cesta jejich života. Jak změní názory našich hrdinů na migraci? Změní pohled na jejich život?“ To jsou otázky, které chce nová polská reality show zodpovědět. Šest Poláků se v rámci natáčení vydalo po stopách uprchlíků přicházejících do Evropy. Podle producentů pořadu měl každý z účastníků na migraci původně jiný názor.

Kritici podle serveru News obvinili producenty z toho, že využívají utrpění migrantů ke komerčním ziskům. Jeden z producentů Bogdan Czaja pro polský server Press uvedl, že jsou si vědomi politické ožehavosti celého tématu a kontroverze, která vše provází. „Chceme, aby byl pořad součástí debaty,“ dodal Czaja.

Šestice Poláků byla záměrně vybrána tak, aby měla na migraci rozdílné názory. Podle novináře Piotra Kraśky, který skupinu na cestě doprovázel, výprava začala v Berlíně. Odtamtud se účastníci vydali do Rakouska, Maďarska, Srbska a Řecka, odkud pluli do Libanonu. Jejich cesta skončila až v iráckém Kurdistánu.

Podle polské televize celá cesta trvala skoro měsíc a účastníci cestovali jako uprchlíci. K dispozici tak měli jenom své pasy, nějaké peníze a telefony. Šestice Poláků navíc strávila nějaký čas i v utečeneckých táborech.

Vrať se, odkud jsi přišel je australská televizní show vysílaná mezi lety 2011 a 2015. Dvě skupiny po šesti lidech se v každé ze tří sérii vydaly po stopách migrantů přicházejících do Austrálie. Účastníci se vydali například do Demokratické republiky Kongo nebo do afghánského Kábulu.

Podobný projekt připravila v letošním roce i Česká televize, která v rámci druhé série seriálu Zlatá mládež vyslala pětici mladých Pražanů například do afrického slumu nebo na balkánskou uprchlickou trasu. Část skupiny tak měla příležitost poprvé se setkáš s uprchlíky a vyzkoušet si, jaké to je plavit se v gumovém člunu u řeckého pobřeží.