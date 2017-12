Pořád chci přivést čtvrtého operátora, říká šéf telekomunikačního úřadu Novák

PRAHA Staronový šéf Českého telekomunikačního úřadu chce mimo jiné ohlídat velkoobchodní ceny pro virtuály, usnadnit reklamace a hlavně vyhlásit aukci frekvencí, z níž by mohl vzejít nový mobilní operátor. „Současná situace ukazuje, že bychom měli počítat s podporou nových hráčů,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

LN: Co považujete po čtyřech letech v čele ČTÚ za úspěch?

Velmi důležitým momentem bylo vypracování Strategie správy rádiového spektra, která zjednodušeně říká třeba to, jaké kmitočty a kdy dražit, což vedlo k několika úspěšným aukcím od roku 2013 až po tu z letošního roku, kdy jsme vydražili kmitočty v pásmu 3,7 GHz a umožnili jsme vstup na trh dvěma novým hráčům, kteří v budoucnu budou moci nabízet 5G služby. Jsem rovněž rád, že se na poslední chvíli podařilo zvrátit protispotřebitelskou novelu z roku 2014 a že se podařilo politikům vysvětlit, jaké má negativní dopady.

LN: A co se naopak nepovedlo?

Rozhýbání velkoobchodního mobilního trhu. Ani jeden ze současných síťových operátorů nebere velkoobchodní trh jako příležitost pro podnikání a růst. Lepší podmínky pro virtuální operátory jsou pro nás tedy výzvou pro následující období. Letos uskutečněný takzvaný tříkriteriální čili 3K test mobilního trhu ukázal, že velkoobchodní ceny nekopírují pokles maloobchodních cen, a pro virtuální operátory tak vzniká bariéra bránící tomu, aby mohli přinášet konkurenceschopné nabídky.

LN: Zmiňovaný 3K test byl velkým tématem na jaře, vypracování analýzy ale trvalo dlouho... Jak to s ním vypadá nyní?

Před měsícem skončila lhůta pro připomínky. Ty nám podle očekávání poslaly nejen síťoví hráči, ale i virtuálové. Zároveň s vypořádáním připomínek budeme v rámci pracovní skupiny jednat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Začátkem příštího roku pak chceme výsledky předložit Evropské komisi k předschválení, tzv. prenotifikaci.

LN: Spolupráce ČTÚ s ÚOHS tedy konečně probíhá?

Ano, myslím, že v tomto ohledu došlo k výraznému zlepšení. Už to není jen o tom, že se navzájem překvapujeme papíry, ale komunikujeme průběžně a vyměňujeme si poznatky o trhu mobilních dat.

LN: Pokud to eurokomise odsouhlasí, bude ČTÚ regulovat velkoobchodní ceny mobilního internetu a služeb?

Ano. Pokud 3K test dojde ke zdárnému konci a pokud to eurokomise schválí, pak stanovíme nový relevantní trh, tedy podsegment telekomunikačního trhu, který můžeme regulovat. To v případě mobilních dat doposud nebylo možné.

LN: Jste spokojený s letošními úpravami oficiálních ceníků mobilních operátorů?

Po nesmyslné datové zimě přišlo datové jaro paradoxně v létě zásluhou evropské regulace, která na území Evropské unie odstranila roamingové příplatky. Lidé se přestali bát a přestali mobilní služby v zahraničí vypínat, protože je mohou využívat za domácí ceny. Na nárůstu provozu je jasně vidět, jak moc byla spotřeba škrcená. Pro operátory je to myslím jasné ponaučení do budoucna, co se týká jejich datových omezení. Letos sice došlo k navýšení některých základních balíčků dat, ale pořád je diskutabilní, zda oficiální ceníkové nabídky odpovídají současné spotřebě a současným trendům.

LN: Operátor O2 se ale nedávno nechal slyšet, že právě roamingová regulace a s tím související výpadek příjmů dříve či později operátory dožene ke zdražení domácích cen. Souhlasíte s tím?

V říjnu zveřejněné výsledky O2 ukazují, že problém současného českého trhu především je, že se automaticky hledají viníci někde jinde, v české nebo evropské regulaci... Ve světle zveřejňovaných výsledků operátorů, pokud by všichni tři zvýšili ceny, vzbuzovalo by to spíš podezření z nějaké nekalé kooperace než cokoliv jiného.

LN: Balíčky neomezených dat pro určité typy služeb už představil Vodafone i T-Mobile. Vy byste se stále přimlouval za neomezená data?

Z pohledu spotřebitele je nastavení podmínek poměrně složité... Pokud bych měl neomezená data a tarify rozdělené podle rychlosti, tak je to srozumitelnější. Vím totiž, že když především sleduji video, potřebuji vyšší rychlost. Když naopak využívám hlavně chatovací aplikace, stačí mi rychlost nižší. Je to srozumitelný produkt. Takhle ale mám jako spotřebitel obavy, protože si musím hlídat, aby spotřeba dat v aplikacích zahrnutých do neomezeného balíčku nepřesáhla určitý poměr. Musím být obezřetný, abych náhodou neklikl na odkaz, který se otvírá mimo oficiální aplikaci, a tudíž už jde o zpoplatněná data... A takových situací může nastat mnoho.

LN: Zaznívají ale hlasy, že tyto služby mohou být v rozporu s pravidly tzv. síťové neutrality, která zakazují zvýhodňovat některé služby před jinými. Co si o tom myslíte vy?

Jsou to inovativní produkty a jsem i přes výše řečené rád, že operátoři zkoušejí novinky a že na rozdíl od jiných inovací nejsme poslední v Evropě. Není smyslem regulátora podrývat snahy operátorů. Musíme ale prověřit, zda je to v souladu se síťovou neutralitou. Konzultujeme to i na mezinárodní úrovni s kolegy ze zemí, kde Vodafone či Deutsche Telekom (matka českého T-Mobilu – pozn. red.) tyto služby také představily.

LN: Novelu zákona o elektronických komunikacích posilující práva zákazníků považujete za úspěch. To už je ta změna cítit?

Zaznamenali jsme, že operátoři začali informovat zákazníky, že pokud chtějí prodloužit smlouvu, musí k tomu dát aktivní souhlas, což zákazníkovi dává prostor a možnost vyjednat si lepší podmínky. V minulosti se často stávalo, že lidé platili nemalé pokuty za ukončení smluv, které jim byly automaticky prodlouženy.

Velkou změnu očekáváme od února, kdy začne platit část zákona věnující se rychlejšímu a snadnějšímu přenosu čísel, což by mělo zvrátit klesající trend přenesených čísel mezi operátory a pomoci znovu rozhýbat trh.

LN: Máte tedy v dalším období ještě vůbec na čem pracovat?

Musíme úspěšně dokončit přechod na DVB-T2, takzvanou druhou digitalizaci TV vysílání. Součástí toho je příprava aukce uvolněných kmitočtů v pásmu 700 MHz, které je klíčové pro poskytování služeb v budoucnu.

Připravili jsme návrh aktualizace Strategie správy spektra, kterou by měla schválit vláda, bohužel to však stále nebylo zařazeno na program jednání, přestože je to připraveno už od září. Do poloviny příštího roku připravíme podmínky aukce, která by měla podle plánu proběhnout v roce 2019. Podmínky jsme původně chtěli dát ke konzultaci ještě letos, ale bez schválení dokumentu vládou to není možné.

LN: Může z této aukce vzejít čtvrtý mobilní operátor?

Chceme podpořit infrastrukturní soutěž, bude ale záležet i na aktuálních podmínkách na trhu. Chceme, aby těch 30 MHz, které se uvolní, bylo rozděleno tak, aby posílily soutěž. Pro operátora je obecně vhodné mít část spektra o frekvencích pod hranicí 1 GHz, což mohou být právě uvolňované kmitočty v pásmu 700 MHz, a nad 1 GHz.

Výsledek letos proběhlé aukce v pásmu 3,7 GHz, ve které uspěli dva nové subjekty, ukazuje, že bychom při přípravě aukce skutečně měli počítat s podporou hráčů, kteří frekvence v nižším pásmu nemají.