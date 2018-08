‚Porno v Rozhlase‘? Členové Rady si vůbec neověřili, o co doopravdy jde, říká překladatelka kritizovaného díla

PRAHA Veřejnoprávní stanice Český rozhlas Vltava v posledních dnech čelí kritice, že vysílala nevhodný pořad. Někteří posluchači a členové Rady Českého rozhlasu se pohoršují, že se v éteru objevila „tvrdá pornografie“. Michala Marková, překladatelka kritizovaného díla, takové tvrzení však v rozhovoru pro Lidovky.cz důrazně odmítá.

Údajně nevhodný příspěvek se na rozhlasové stanici objevil v sobotu 7. července dopoledne, kdy Vltava odvysílala pořad s názvem Ahoj! aneb na počátku byla voda.



Dvouhodinové literárně-hudební pásmo tvoří ukázky spjaté s prostředím vody, jednou z nich je i pasáž z díla knihy Linie krásy britského spisovatele Alana Hollinghursta. Ta pobouřila některé posluchače a posléze i radní Českého rozhlasu. Úryvek obsahující slova „penis“ a „koule“ je šokoval a označili ho za „tvrdé maso“ či „tvrdou pornografii“. Něco takového by dle nich nemělo být ve veřejnoprávním vysílání publikováno.



Michala Marková Michala Marková překládá beletrii z angličtiny a francouzštiny. Mezi nejznámější knihy, která přiblížila českým čtenářům, patří díla Dana Browna jako Počátek, Inferno či Andělé a démoni. Přeložila také Hru o trůny od George R. R. Martina, Deníček prince George od Clare Bennettové nebo Linii krásy od Alana Hollinghursta, jejíž úryvek nedávno zazněl ve vysílání stanice Český rozhlas Vltava a vyvolalvášnivé reakce.

Lidovky.cz: Je podle vás propíraný úryvek z knihy Linie krásy od Alana Hollinghursta, již jste přeložila do češtiny, pornografický?

Jsem přesvědčena, že není. Pornografie je žánr, který je určen přímo a pouze pro navození sexuálního vzrušení. To je jeho smysl. I když je pornografie obalena do umělecké formy, je to druhotné. Ačkoliv romány Alana Hollinghursta obsahují spoustu sexuálně explicitních scén, samozřejmě pornografické nejsou. Ráda bych ale zdůraznila, že to, co Vltava odvysílala, ani nebyla sexuálně explicitní scéna.

Lidovky.cz: Jak se stavíte ke kritice, která se po odvysílání příspěvku rozpoutala?

Mám z toho pocit, že si členové Rady vůbec neověřili, o co doopravdy jde. Vyslechli názor posluchačky, která se cítila dotčená, a možná si pustili ten sedmiminutový úryvek, který ve vysílání Vltavy zazněl, ale jako by se neinformovali o kontextu a okamžitě text odsoudili. Myslím, že jejich vyjádření byla poměrně zbrklá.

U této kauzy se bojím jedné věci: že jak přišla, tak odplyne, a jediné, co z ní za pár měsíců zůstane, bude zasutá vzpomínka lidí, že Vltava vysílala porno. To ovšem není pravda. Nešlo o nic jiného než o jedinou větu, popisující mužské tělo v plavkách. Je to pasáž, kdy se hrdina dívá na svého přítele, pak spolu skočí do vody a celou dobu už vlastně jen plavou.

Překladatelka Michala Marková na snímku z roku 2006.

Lidovky.cz: V té pasáži se přesně píše: „,Musíš tam skočit,“ řekl. ,Když tam polezeš pomalu, bude to peklo.‘ S úsměvem si prohlížel Waniho těsné černé plavky, jeho hladké, křehké, světle hnědé tělo a jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel na koulemi drze jako vykřičník. Pak sám skočil do vody, aby mu předvedl, že to nic není, a pod prohřátou tenkou vrchní vrstvou ucítil nápor chladu.“ Jde o doslovný překlad spisovatele, či jste konkrétně v této části do textu autorsky zasahovala?

Pro překladatele je samozřejmě strašlivé, pokud na něj po dvanácti letech vyskočí jeho starý text. V té sedmiminutové pasáži bych dnes asi spoustu věcí pozměnila, ale rozhodně jsem se snažila o maximální přesnost. Není to pochopitelně přeložené slovo od slova, to nejde. Nic jako doslovný literární překlad neexistuje. Originál jsem se snažila převést výstižně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, žádná zásadní změna z mé strany tam rozhodně není.

Lidovky.cz: Patří takový úryvek do vysílání veřejnoprávního Českého rozhlasu?

Určitě. Alan Hollinghurst je už mnoho let špička evropské literární scény. Jde o nádhernou literaturu. Co jiného by mělo patřit na stanici veřejnoprávního rozhlasu, která se kulturou zabývá?



Lidovky.cz: Měla by se vůbec společnost pohoršovat nad tím, že děti mohou uslyšet taková – nevulgární - slova, když všude kolem narážejí na mnohem hrubší výrazy?

Každý má svou osobní laťku toho, co ho pohoršuje, nastavenou různě. Někdo výš, někdo níž, někdo hodně nízko. Osobně se domnívám, že dnešní svět je tak pestrý a mnohotvárný, že pokud bychom se snažili veřejný prostor vysterilizovat tak, aby byl do desátého hodiny večerní naprosto bezpečný pro děti, do jisté míry bychom ho zbavili kouzla. Myslím, že by se to nemělo přehánět, to je cesta do pekel.

Je na rodičích, aby dětem dokázali věci správně vysvětlovat. Samozřejmě tu nikdo nemluví o záměrném servírování porna či sexuálně explicitních scén dětem, o dětství je okrádat nemůžeme. Znovu ale zdůrazňuji, že na Vltavě žádná pornografie nezazněla – a dodávám, že konkrétně Vltava je stanice, která se neprofiluje ani jako rodinná, natož zaměřená přímo na děti.

Lidovky.cz: Měla byste problém přeložit pornografické dílo, kdyby vám to bylo nabídnuto?

Jak jsem říkala, každý má svou laťku nastavenou jinak – a já se rozhoduju obvykle podle toho, jak se mi daný text líbí nebo nelíbí.

Názor radního T. Kňourka: „Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem. Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti. Tak špatně, jak dnešní Velká Británie, na tom ještě Česká republika není a doufám, že nikdy nebude.“



Lidovky.cz: Co říkáte na slova radního Tomáše Kňourka, jenž označil Alana Hollinghursta za chlípníka, homosexuálního aktivistu převlečeného za spisovatele a rovněž se pro mnohé nepochopitelně v této souvislosti opřel do Velké Británie?

Právě když jsem si přečetla reakci pana radního Kňourka, nastal moment, kdy jsem si řekla, že k tomu musím něco říct. Raději pominu věcnou stránku jeho vyjádření, která vzbuzuje dojem, že ve Velké Británii se lidé ráno nabudí četbou textu Alana Hollinghursta a pak se jdou navzájem polévat kyselinou. Tak to tam opravdu nevypadá.

Radní Tomáš Kňourek zřejmě v úryvku zaznamenal momentálně líbivé téma a rozhodl se, že ho využije. Patřičně se ale neinformoval, takže se omylem plynoucím právě z tohoto nedostatku informací velmi hrubě pustil do jednoho z nejuznávanější evropských spisovatelů současnosti. U osoby, která zastává takto vysoký post, volený Poslaneckou sněmovnou a hrazený z peněz koncesionářů, mě strašně překvapuje, jak si s tím dal málo práce a jak rychle byl se svými závěry hotov. A u člověka, který se v této funkci má zabývat mimo jiné i kulturou, je takový omyl snad až tragický.



Lidovky.cz: Měla jste možnost se s Alanem Hollinghurtstem osobně potkat?

Nikoliv. Měla jsem možnost potkat se pracovně s jeho dvěma vynikajícími texty – kromě Linie krásy, za kterou dostal nejprestižnější britské literární ocenění – Man Bookerovu cenu, je to román Cizí dítě. Z různých rozhovorů a textů o něm jsem ale vyrozuměla, že je velmi introvertní a hodně si střeží své soukromí.