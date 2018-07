Porošenko vyzval EU, aby zastavila stavbu plynovodu Nord Stream

Brusel Výstavba plynovodu Nord Stream 2, kterým by měl do Evropské unie po dně Baltského moře do Německa proudit ruský plyn, je podle ukrajinského prezidenta Petra Porošenka pro EU geostrategickým nebezpečím. Porošenko to řekl v Bruselu po jednání s předsedou Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem a Evropské rady Donaldem Tuskem.

Projekt, který podporuje především Německo, nemůže být podle ukrajinského prezidenta výdělečný, takže postrádá tak ekonomický smysl. „Je to geopolitický projekt, který má oslabit Ukrajinu, nechat ji bez příjmů z již existujícího transportního systému,“ uvedl ukrajinský prezident. Unii v pondělí vyzval, aby se společnými silami zasadila o ukončení projektu.

Tusk v reakci připomněl, že Evropská komise usiluje o možnost uplatnit na Nord Stream 2 unijní energetická pravidla, plynovod však „některé členské země“ výrazně podporují. „Můj osobní pohled je dobře a dlouho znám - Nord Stream 2 neslouží nejlepším evropským zájmům,“ uvedl Tusk.

„Naším společným cílem zůstává energetická solidarita,“ řekl po schůzce Porošenko. V Bruselu v pondělí podle něj byla potvrzena pozice Ukrajiny jako strategické tranzitní země, která zajišťuje dostupnou a trvalou dodávku zemního plynu evropským zemím. „Zvýšit závislost EU na Rusku je geopolitické nebezpečí. Proto děláme, co můžeme, abychom to zastavili,“ podotkl.

Tusk k dvacátému „summitu EU-Ukrajina“ uvedl, že obě strany se dál zasazují o politické a hospodářské sbližování na základě hodnot demokracie a lidských práv. Závěrečné prohlášení schůzky připomíná, že postoj EU k dění na východě Ukrajiny a k ruskému postupu v oblasti se nemění. Unie ostatně nedávno o dalšího půl roku prodloužila své protiruské sankce.

Tusk rovněž upozornil, že nezávislost Ukrajiny a bezpečnost Polska do značné míry závisí na kvalitě vzájemných vztahů mezi Kyjevem a Varšavou. Vyzval proto zástupce obou zemí, aby se na partnery dívali co nejvíce pozitivně. V neděli totiž polský prezident Andrzej Duda na západě Ukrajiny uctil památku polských obětí masakru, který před 75 lety spáchali ukrajinští nacionalisté. Porošenko naopak ve stejný den na jihovýchodě Polska připomněl památku Ukrajinců zabitých Poláky, oba prezidenti se nesetkali.