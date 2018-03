Porsche zvažuje výrobu létajících taxíků. Testovat je bude Uber

FRANKFURT Německý výrobce luxusních vozů Porsche zvažuje výrobu létajícího taxíku. Listu Automobilwoche to sdělil šéf prodeje firmy Detlev von Platen. Automobilka chce držet krok s rozvojem trhu alternativních taxislužeb a s konkurencí, která na modelech létajících vozů také pracuje.

„Dávalo by to smysl. Když jedu z (továrny Porsche) Zuffenhausenu na stuttgartské letiště, trvá to, když má člověk štěstí, nejméně půl hodiny. Let by zabral jen tři a půl minuty,“ řekl listu von Platen.



Uber začne s testováním v roce 2020

Trh létajících taxíků ještě neexistuje, ale řada firem jako je Uber, o něm již uvažuje. Americký provozovatel internetové taxislužby potvrdil, že plánuje začít s testováním městských létajících taxíků v Dallasu, Los Angeles a v Dubaji v roce 2020, napsal list Gazeta Wyborcza.

Projektant mateřské firmy Porsche, automobilky Volkswagen, představil prototyp létajícího vozu na loňském Ženevském autosalonu, připomněla agentura Reuters. Dvoumístný automobil nazvaný Pop Up zkonstruovaný ve spolupráci s výrobcem letecké techniky Airbus byl navržen speciálně proto, aby se pomohl vyhnout automobilovým zácpám ve městě. Porsche podle Automobilwoche plánuje, že částečnou kontrolu nad vozem bude mít pasažér, ale k jeho ovládání nebude potřebovat letecký průkaz, protože většina funkcí bude automatizovaná.

Možné konkurenty létajícího vozu Porsche představují podle agentury Reuters německá začínající firma Volocopter pod křídly automobilky Daimler, Lilium Jet a eVolo a americké Terrafugia a Joby Aviation.