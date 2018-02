PRAHA Server iDnes.cz si pro oslavu svých dvacetin vybral prostory Anežského kláštera. Nechyběly významné osobnosti nejen českého mediálního světa. Ke gratulantům se přidal bývalý prezident Václav Klaus, kulturně přítomné potěšil Karel Gott.

Serveru popřál i jeden z předních českých odborníků na srdce Jan Pirk. „Já bych dnešnímu oslavenci do dalších dvaceti let popřál, aby zůstali poctivými novináři, aby nesklouzli do bulváru a abychom vás mohli i nadále mít rádi,“ uvedl lékař.