‚More gadžo, jak bude zejtra v Práglu?‘ Redakce LN zkusila poznat, zda komunikuje s člověkem, nebo počítačem

PRAHA Dovedete si představit, že nevíte, jestli mluvíte s člověkem, nebo se strojem? Redakce LN si to vyzkoušela. Slavné umělé inteligence Watson od IBM jsme se zeptali: Jak bude zítra? A výsledek překvapil nejen nás.

„More gadžo, jak bude zejtra v Práglu? Praha hlásí na dnešek následující předpověď: Během odpoledne se vyvinou bouřky…“ I taková konverzace člověka se superchytrým strojem se může vyvinout z jednoduchého úkolu: zeptejte se počítače na počasí ve vašem rodném městě. A umělá inteligence na ni bez problému odpoví, což trochu překvapilo dokonce i jejího tvůrce.

Poznat, jestli na druhé straně sedí živý operátor, nebo odpovídá skutečná robo-rosnička, nemusí být zase tak snadné, jak by se mohlo zdát. Takzvaný Turingův test, neboli pokus, jenž má zjistit, zda se umělá inteligence chová skutečně inteligentně, představil už před 68 lety slavný anglický matematik Alan Turing. V nejjednodušší podobě klade člověk otázky, náhodně na ně odpovídá buď lidský, nebo umělý protějšek a cílem je samozřejmě poznat, kdy šlo o stroj.

Redakce LN si na to vypůjčila asi nejslavnější umělou inteligenci Watson od IBM, jejíž části se vyvíjejí i v Praze a která umí i česky. Položili jsme jednu z nejčastějších a zdánlivě nejjednodušších otázek: „Jak bude zítra?“



Turingův test Pokus, který má za cíl prověřit, jestli se nějaký systém umělé inteligence opravdu chová inteligentně. Probíhá tak, že do oddělených místností umístíme jednak testujícího, jednak předmět zkoumání (např. počítač s příslušným programem) a nějakého dalšího člověka. Testující poté klade otázky a předává je do druhé místnosti, kde je zodpoví buď počítač, nebo druhý člověk (což se rozhodne náhodně). Odpovědi jsou předávány zpět testujícímu. Pokud nedokáže rozpoznat, jestli komunikuje se strojem, nebo s člověkem, pak umělá inteligence splňuje Turingův test.

Cílem testu nebylo nachytat ani člověka, ani stroj, ale zkusit, jestli by počítač mohl nahradit lidi třeba v call centrech. V jedné místnosti se tak střídali redaktoři LN a další hosté, v jiné si pak další redaktor prohazoval náhodně role s počítačem. Dostával přitom k ruce připravené předpovědi, podobně jako to mají operátoři v call centrech, ale měl za úkol něco v nich změnit, ne si hrát na stroj.

„Watson ani není programovaný jako náhrada člověka, spíše se snažíme, aby to byla co nejpříjemnější interakce,“ říká autor testu Tomáš Macek z IBM. Dnes se dokonce uvažuje o tom, zda by se neměla umělá inteligence přímo představit a zda by to neměla mít ze zákona povinné. Nedávné ukázky mluvících chatbotů totiž vyvolaly obavy, že zanedlouho budou tak dokonalé, že je v telefonu ani nepoznáme. Watson „prošel“

Největší překvapení nás ale čekalo na konci...



Uspěl Watson proti redakci LN?

Reportáž a výsledky unikátního testu čtěte v magazínu Index, který vychází v pondělí 28. května v Lidových novinách!