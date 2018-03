Pozor na facebookové aplikace. Přečtěte si tipy, jak si lépe ohlídat soukromí na sociální síti

PRAHA Kvůli kauze společnosti Cambridge Analytica a roli sociální sítě Facebook se začíná čím dál více uživatelů zajímat o to, jak používat největší sociální síť na světě bezpečněji. Nejlepším způsobem, jak po sobě zahladit stopy, je samozřejmě smazání účtu. Velkou měrou ale může každý uživatel ovlivnit, jaké informace o něm sociální síť zjistí.

O využívání soukromých informací uživatelů Facebooku se už mluví několik let. Nyní ale přišel pro řadu uživatelů další velký šok. Britská společnost Cambridge Analytica se dostala k informacím 50 milionů uživatelů, které následně použila v prezidentské kampani ve Spojených státech. Je tak minimálně vhodné zamyslet se nad tím, jak se na největší sociální síti chováme a kdo všechno se může dostat k informacím ze soukromí.

Jak chránit data?

Každý z nás může ovlivnit, jaké informace o nás Facebook pustí dál. Pokud se chceme chovat bezpečněji, tak stačí dodržet pár základních pravidel. Dávejte si pozor na aplikace, které na Facebooku používáte, nezveřejňujte příliš soukromé detaily a upravte si v nastavení, kdo může zobrazit příspěvky a informace o vás.



Hlavním zdrojem informací pro třetí strany mohou být aplikace, které jsou napojené na Facebook. Tyto aplikace používáte možná častěji, než si uvědomujete. Jedná se o hry, aplikace, ale také internetové stránky, na kterých jste přihlášeni pomocí facebookového účtu. Za několik let používání můžete být přihlášení až k několika stovkám takových aplikací nebo stránek. Záleží na tom, jak opatrně jste se při používání Facebooku chovali.



Do seznamu aplikací se dostanete po rozkliknutí nastavení, následně otevřete záložku „Aplikace“ a máte představu o tom, kolik z nich jste použili. Pokud některé aplikace nepoužíváte, což je dost pravděpodobné, tak byste si je měli vymazat. Stačí u nevhodné aplikace kliknout na šedý křížek.



V záložce „Aplikace“ si můžete nastavit další omezení, díky kterému se můžete cítit o něco bezpečnějí. Pod sekcí „Aplikace, které používají ostatní“ najdete nastavení informací, které mohou vidět ostatní uživatelé. Detaily o svém rodném městě, vzdělání, zaměstnání a zálibách si můžete nechat pro sebe.



Aplikace už jsou bezpečnější

Postup, který využila Cambridge Analytica ke sběru dat, už není na Facebooku možný. Uvádí to britský deník The Guardian. Do roku 2016 mohly aplikace na sociální síti žádat přístup nejen k údajům o osobě, která je využívá, ale také k datům všech jejích přátel. I tak je ale na místě zkontrolovat všechny aplikace a promazat ty, které nepoužíváte. Zároveň by se měl člověk vyhnout různým zábávným kvízům, které shromažďují osobní údaje.



Dalším způsobem, jak být pro virtuální svět méně čitelný, je upravit si nastavení soukromí. Můžete si zde zvolit, kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup.



Nejlepším způsobem, jak se chránit před případným zneužitím osobních dat, je facebookový účet zcela smazat. Ani to však nejde tak snadno. Smazání může trvat až 90 dnů. Pokud nechcete čekat, tak můžete svůj účet deaktivovat. Poté ale vaše údaje na serveru Facebooku zůstanou.