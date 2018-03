Praha ani dopravní podnik nemohou vyhlásit výtvarnou soutěž na metro D

PRAHA Pražský magistrát a dopravní podnik (DPP) zatím nemohou vyhlásit výtvarnou soutěž na podobu stanic metra D. Město a podnik se na tom nedohodly s projektantskou firmou Metroprojekt. V pondělí to řekli náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) a pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice). Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) řekla, že se zapojí do jednání s firmou. Metro D má v první fázi vést z Pankráce do Písnice a odlehčit trase C.

„Jsme ve fázi, kdy víme, že ji nebudeme moci vyhlásit. V pátek k tomu bylo jednání, kde se nepovedlo najít řešení. Myslím si, že je to ostuda tohoto města,“ řekla Kolínská. Důvodem je chybějící svolení od firmy Metroprojekt, aby se vzdala autorských práv a umožnila vybrat novou výtvarnou podobu stanic.



„Staré stanice pražského metra jsou ukázkou špičkové architektury. Namísto toho, aby se současná Praha pokusila navázat na stejné úrovni, bude opakovat chyby nevkusných a nepraktických stanic prodloužení metra A,“ uvedl Čižinský.

Pražští radní z pozice valné hromady podniku pověřili jednáním s Metroprojektem dopravní podnik zhruba před dvěma roky. Podnik měl domluvit změnu smluv tak, aby šlo soutěže na výtvarnou podobu uspořádat. Ta se měla týkat stanic mezi Pankrácí a Písnicí. Na v budoucnu plánované stanice Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru může vypsat klasickou architektonickou soutěž.

Petici na vypsání soutěží podepsaly tisíce lidí

Primátorka Krnáčová uvedla, že se do jednání osobně vloží. „Já se pokusím s Metroprojektem vyjednat dohodu,“ řekla. Nevěděla prý, že se měsíce jednalo bez úspěchu.

Vypsání architektonických soutěží žádaly v petici tisíce lidí. Město poté přislíbilo alespoň výtvarnou soutěž, která by nezasahovala do již schváleného projektu, ale spíš jen do jeho vzhledu, například použitých povrchů nebo osvětlení.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice. V další fázi pak zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Stavba první části by měla být hotova do roku 2022, zda bude předpokládaný termín dodržen, ale není jasné. Zatím se nepodařilo vykoupit všechny pozemky nutné pro stavbu za odhadovaných 51,4 miliardy korun.