Praha má na dosah přímou linku do Thajska. Kam ještě Češi doletí rychleji?

PRAHA Češi dnes mohou létat z Prahy bez přestupu do New Yorku, Soulu či Šanghaje. Příští rok se seznam vzdálenějších destinací s přímou trasou zřejmě rozšíří. Nejblíže je dohoda s nízkonákladovou společností Air Asia na lince do Bangkoku, hlavního města Thajska.

Země z jihovýchodní Asie patří u Čechů mezi vyhledávanou dovolenkovou destinaci. Ročně jich tam létá na 50 tisíc – za mořem, památkami, zábavou i tréninkem bojových sportů.

Logicky tak manažeři ruzyňského letiště usilují o získání přímého letu právě do Thajska. „S Air Asia už vedeme podrobnější rozhovory o tom, jaká by mohla být frekvence letů, s jakými letadly a podobně. Společností už dokonce napsala na svém webu, že si z evropských destinací vybrala Prahu,“ řekl LN šéf Letiště Praha Václav Řehoř.

Pokud rozhovory dobře dopadnou, přímá linka by mohla odstartovat na podzim příštího roku. Zástupci letiště usilují o získání jednoho letu denně. Z Bangkoku je pak možné pokračovat do dalších zemí jihovýchodní Asie.

Dnes lidé za pobytem v Thajsku z Česka létají s různými přestupy třeba přes Dubaj nebo Moskvu. Zkrácení času stráveného na cestě by přivítaly i cestovní kanceláře. „Čím jednodušší bude let, tím víc lidí se pro dovolenou v Thajsku rozhodne,“ uvedl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Potvrzuje i to, že Češi tam cestují také za zdokonalováním dovedností v thajském boxu a dalších bojových sportech. Kursy se v této zemi dají pořídit za velmi výhodné ceny. „Je tam několik škol, které jsou hodně aktivní i na našem trhu,“ přitakal Papež.

Thajsko a kam dál?

Malajsijská Air Asia, která by měla linku Praha-Bangkok provozovat, by pro část cestovatelů z Česka měla výhodu v tom, že patří mezi lowcostové aerolinky, tudíž bude u ní možné sehnat levnější letenky než u klasických dopravců. Zároveň ovšem v jejích letadlech nelze očekávat žádný velký cestovatelský přepych.

Letiště Praha vyjednává i s dalšími aerolinkami, které jeho manažeři přesvědčují, že se jim vyplatí zřídit přímé linky z Prahy do vzdálených zemích. Jedná se například o rozšíření letů do New Yorku. Ve hře je však i cestování bez přestupů do Chicaga nebo Los Angeles.

Velmi zajímavá pro turisty či obchodníky z Česka je také Asie.

„Momentálně pracujeme na získání přímých letů do Tokia, Tchaj-peje nebo Hongkongu. U některých z nich, třeba u Tokia, si letecké společnosti testují atraktivitu linky charterovými lety,“ popsal šéf letiště Řehoř.

