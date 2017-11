Praha ovládne Pražské služby a prodá čtvrtinový podíl v Pražské teplárenské

PRAHA Pražský magistrát prodá zhruba 24 procent v Pražské teplárenské firmě EP Infrastructure ze skupiny EPH Daniela Křetínského. Od firmy AVE CZ z Křetínského holdingu EP Industries zároveň odkoupí 19,3 procenta Pražských služeb. Záměr ve čtvrtek schválili zastupitelé. Transakcí město získá téměř stoprocentní podíl ve firmě, která zajišťuje zpracování komunálního odpadu v metropoli a vlastní Malešickou spalovnu.

Plán kritizovala část opozice, podle které nedostali zastupitelé dostatečně podrobné informace a cena, kterou město zaplatí za akcie Pražských služeb, je v důsledku postupu vedení magistrátu zbytečně velká. Transakce, na které město vydělá 1,6 miliardy Kč, by se měla uskutečnit do konce roku.



Křetínského firma drží v Pražských službách podíl 19,3 procenta, oceněný posudkem na 1,48 miliardy korun. Zbytek akcií vlastní Praha a drobní akcionáři. Magistrát prostřednictvím společnosti Pražská plynárenská holding podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) vlastní v Pražské teplárenské zhruba čtvrtinový podíl ohodnocený na 3,1 miliardy korun.

Rozdíl v hodnotě podílů je asi 1,6 miliardy korun, které připadnou Praze. Podle radního by je mohla využít například k odkupu části Pražských vodovodů a kanalizací od francouzské Veolie.

Magistrát bude po transakci držet zhruba 98 procent akcií Pražských služeb. Zbylá dvě procenta chce získat od drobných akcionářů prostřednictvím takzvaného squeeze-outu. Vlastníkovi více než 90 procent akcií umožňuje dotlačit minoritní akcionáře k prodeji podílů.

Podle radního je transakce výhodná, protože v Pražské teplárenské město ztratilo manažerskou kontrolu a stoprocentní ovládnutí Pražských služeb umožní zadávat firmě zakázky bez nutnosti vypisovat veřejné výběrové řízení. Začátkem května 2018 se podle Procházky začne soutěžit úklid pro hlavní město, do té doby by měla být společnost připravená na to, aby zakázku získala s využitím výjimky v zákoně přímo. Město tak podle radního může výhledově ušetřit miliardy.

AVE CZ v roce 2015 získaly od Prahy desetiletou zakázku na zpracování odpadu

Záměr nepodpořila část opozice. Alexander Bellu (ODS) upozornil na fakt, že za poslední tři roky se odhad ceny podílu, který město kupuje, zvýšil na téměř dvojnásobek. Důvodem je i fakt, že Pražské služby spolu s AVE CZ v roce 2015 získaly od Prahy velkou desetiletou zakázku na zpracování odpadu, která hodnotu společnosti výrazně zvýšila. „Měli jsme možnost ovlivnit cenu firmy, kterou budeme kupovat, a my jsme se rozhodli ji zvýšit,“ komentoval tento fakt šéf zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský.

Součástí transakce je také podmínka, že město předčasně nevypoví desetiletý kontrakt, který má s konsorciem Pražských služeb a AVE CZ. Pokud by tak učinila, musela by koupit pražský areál firmy AVE CZ, a to za cenu odpovídající v té době aktuálnímu znaleckému posudku.

Podle Zábranského nejsou znalecké posudky, na základě kterých se transakce dohodla, dostatečně podrobné a vycházejí jen z účetních uzávěrek, a to ještě neaktuálních. „U takových obchodů se běžně dělají mnohem detailnější posudky a analýzy,“ uvedl. Dodal, že Piráti si nechali k záměru vypracovat analýzu od společnosti Good Governance. Podle Zábranského potvrdila jeho názor, že nemají dostatek informací k tomu, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout. Zastupitelé KSČM vyjádřili názor, že město by se nemělo vzdávat podílu ve společnosti, která zásobuje teplem velkou část Prahy.

„Pokud nám dvě renomované společnosti, se kterými město pracuje dlouhodobě, nějak stanoví cenu, tak nemám důvod jim nevěřit,“ reagoval na kritiku radní Procházka. Doplnil, že po prvním posudku vznikl ještě revizní od jiné společnosti. V době, kdy se řešila zakázka na odpad, podle něj vedení města vůbec netušilo, že k nějaké výměně podílů dojde a při ocenění pracovaly poradenské firmy nejen s veřejnými, ale i interními materiály obou firem.