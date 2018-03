Praha připraví potřebné dokumenty ke koupi části Pražských vodovodů a kanalizací

PRAHA Praha připraví dokumenty nutné ke koupi 49 procent akcií Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Hotovy by měly být do konce června. Hodnota podílu je odhadována na 1,7 až 1,9 miliardy korun. Novinářům to v úterý řekli zástupci Prahy, městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a PVK.

V rámci jednání bude připraven i návrh opční smlouvy na koupi zbylých akcií. V úterý schválený dokument ještě neznamená samotnou koupi akcií. PVK má pronajatu vodohospodářskou infrastrukturu od PVS do roku 2028. PVK vlastní francouzská Veolia.



„V úterý jsme schválili harmonogram, jak se bude postupovat při nákupu 49 procent akcií a jakým způsobem získáme vhled do společnosti (PVK). Je třeba ještě dokončit ocenění podílu. Součástí toho harmonogramu je i podepsání opční smlouvy na nákup zbývajících 51 procent akcií po roce 2028,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Město musí nyní prostřednictvím PVS připravit mimo jiné transakční dokumentaci, kupní a opční smlouvy a dohodu mezi akcionáři. „My jsme přesvědčeni o tom, že ten finální termín je červen letošního roku, kdy bychom se měli domluvit na definitivní podobě všech dokumentů. Zájem na tom je na obou stranách, takže věřím, že tomu půjdou naproti, abychom se do toho termínu domluvili,“ řekl ředitel PVK Petr Mrkos.

Znalci odhadují cenu na téměř dvě miliardy

Upřesněna bude ještě cena zmíněného podílu. V tuto chvíli ji znalci města a PVK odhadují na 1,7 až 1,9 miliardy korun. Upřesnit je třeba ještě způsob výplaty dividendy, na který mají podle Mrkose odhadci odlišné názory. Teprve potom bude známa přesná cena. Zbylá část akcií ještě oceněna není.

V úterý schválený dokument ještě neznamená samotnou koupi akcií hlavním městem. „Je pro nás základním vodítkem, dává nám kontury, v jakých by měla celá ta transakce proběhnout,“ řekl ředitel PVS Petr Žejdlík. Podle radního Karla Grabeina Procházky (ANO) je řada kroků již předjednána a nehrozí, že by po vypracování všech dokumentů Veolia od prodeje části akcií ustoupila. Magistrát, PVS a PVK zahájily jednání o transakci loni, kdy podepsaly memorandum o spolupráci a zahájily jednání o dalším postupu.

Vodní hospodářství v Praze provázejí složité smluvní vztahy, o jejichž nevýhodnosti se diskutuje řadu let. PVK v 90. letech od státu koupila francouzská Veolia. Vodovodní síť má pronajatou do roku 2028. PVK ročně utrží několik miliard korun, Praze za pronájem vrací asi dvě miliardy a další částky vkládá do oprav sítí. Francouzská firma v minulosti za ovládnutí PVK zaplatila sedm miliard korun.