Praha rozšíří v tramvajích bezkontaktní platby za jízdenky

PRAHA Praha umístí do tramvají 900 samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek, kde budou moci cestující platit bezkontaktní platební kartou. Radní tento týden schválili úpravu smluvních podmínek pro cestování v MHD, která umožní instalaci terminálů do všech tramvají, které pražský dopravní podnik (DPP) provozuje. Autobusů se plán zatím netýká. Kartou lze nyní platit v tramvajích linek 18 a 22. V některých městech v zemi už platba kartou v MHD funguje.

DPP v tendru hledá firmu, která zařízení nainstaluje a bude provozovat výměnou za procento z tržeb z prodaných jízdenek. Zakázka bude platit na čtyři roky a ve smlouvě s vítězem soutěže bude opce, která umožní DPP si zařízení v budoucnu odkoupit v případě, že by byl provoz ziskový. Smlouvu s dodavatelem chce podnik podepsat v září.



„Bezkontaktní placení by mělo být nainstalováno na všech tramvajových linkách do šesti měsíců od podpisu smlouvy. V každé tramvaji bude instalováno u prostředních dveří jedno samoobslužné zařízení, pouze u tramvají 14T budou dvě zařízení, a to z důvodu, že nemá v prostředním článku dveře,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Podle schválené úpravy přepravních podmínek bude moci cestující nastoupit do vozu bez dokladu, pokud bude mít v plánu si koupit jízdenku s pomocí samoobslužného zařízení. Pokud by však terminál nefungoval, nebude mít nárok na bezplatnou přepravu a jízdní doklad si bude muset koupit jinde.

Možnost platby kartou zavedl DPP poprvé v dubnu 2016 ve dvou tramvajích na lince 22. Následně byly terminály umístěny také na linku 18. Přístroj funguje tak, že jakmile cestující nastoupí a přiloží k přístroji kartu, vyjede mu jízdenka, kterou si na něm předtím navolil. Vloni si takto jízdenku koupilo asi 5000 cestujících měsíčně.

Kartou mohou v MHD zaplatit cestující například v Ostravě, kde takto zaplatili dva miliony jízdenek za asi 40 milionů korun. Stejně tak mohou lidé platit v Karlových Varech nebo Liberci a dalších městech.