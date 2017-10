Praha spustila wi-fi v šesti stanicích metra. Připojení stálo deset milionů

PRAHA Pražský dopravní podnik (DPP) spustil v šesti stanicích metra připojení k internetu prostřednictvím wi-fi. Cestující se dozví informace z provozu MHD a mohou surfovat po internetu. Novinářům to v úterý řekli představitelé města a DPP.

Podnik zaplatil společnosti ČD Telematika za pokrytí signálem deset milionů korun bez DPH. V tunelech funguje připojení k internetu nyní pouze v novém úseku metra A do Motola. Mobilní signál by podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) mohl být v budoucnu i v tunelech. Vedení DPP to nepotvrdilo.

„Cestující, kteří se připojí k této wi-fi síti, dostanou do svých chytrých zařízení online dopravní informace o pražské MHD. DPP umožní v případě mimořádných situací cestující okamžitě informovat a předávat jim informace o náhradním spojení nebo bezpečnostní pokyny,“ řekl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Připojení k internetu funguje ve stanici Florenc na trase B a C. Na trase B pak je ještě na Náměstí Republiky a Smíchovském nádraží a na trase C na Hlavním nádraží a Pražského povstání.

Ve stanicích je rozmístěno 75 vysílačů a dodavatelská firma musela vybudovat veškerou infrastrukturu. Rychlost přenosu je 300 Mbit za sekundu.



„Náš systém je vybudován v nejnovějším standardu, který existuje. Pro cestující bude rychlejší se přihlásit k wi-fi než k mobilní datové síti operátora,“ řekl předseda představenstva ČD Telematika Miroslav Řezníček. Připojení bude zatím fungovat v pilotním provozu, který DPP následně vyhodnotí a rozhodne, zda službu rozšíří do dalších stanic.

Pražské metro by mohlo být v budoucnu podle Dolínka pokryto mobilním signálem ve všech stanicích i tunelech. Pilotní projekt by měl začít na trase C. Kdy přesně bude signál ve všech prostorách metra, není jasné, bude záležet na datu podpisu smlouvy mezi podnikem a vybraným operátorem. Gillar se k pokrytí metra signálem v úterý nechtěl vyjádřit.

V minulosti podnik zavedl wi-fi v některých tramvajích Škoda 15T ForCity a signál mobilních telefonů pak zavedl v tunelech na trase metra A z Dejvické do Motola. O dalším rozšíření signálu do tunelů DPP jedná.