Praha vykoupí část pozemků pro metro D. Další majitelé však chtějí vyšší cenu

PRAHA Praha vykoupí v Písnici pozemky nutné pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice, zaplatí za ně zhruba 17,8 milionu korun. Vyplývá to z materiálu, který v úterý schválili pražští radní. Praha nyní koupí třetinu parcel, které potřebuje v tomto místě, na ceně se domluvila pouze s jedním z vlastníků souboru pozemků. Stavba metra D má spojit centrum metropole se sídlišti na jihu a odlehčit přetížené trase C.

Soubor pozemků se skládá z parcel, které jsou u Libušské ulice nedaleko tržnice Sapa. V budoucnu na nich má být stanice metra Depo Písnice, příjezdová komunikace a částečně záchytné parkoviště P+R.

S prodejem své třetiny souhlasil jediný vlastník. Ostatní požadují podle dokumentu, který schválili radní, cenu 6000 korun za metr čtvereční. Znalecký posudek všechny pozemky ocenil na 46,3 milionu, tedy 2900 korun za metr čtvereční. Také vlastník, který se s městem domluvil, požadoval o 15 procent vyšší částku. Podle dokumentu je takové navýšení ceny pro Prahu přijatelné.

Praha pro stavbu metra před časem vykoupila další pozemky v Písnici a Kunraticích. Za parcely zaplatí zhruba 15 milionů korun. Na pozemcích bude stát depo. Další nedávno vykoupené pozemky budou sloužit pro stavbu P+R a provozních budov metra.

Praha a DPP se s potížemi s výkupy pozemků pro stavbu trasy D potýkají dlouhodobě a část pozemků stále schází. Podniku má výkupy usnadnit založení společnosti vzniklé společně s některým z developerů. Nový podnik totiž nebude svázán předpisy, které městu a DPP zakazují vykupovat pozemky za vyšší než odhadní cenu. Firma ale zatím nevznikla.

Jako první část nové trasy metra má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Tady je nejsnazší získat potřebné pozemky. Na první úsek má navázat další část, vedoucí ke stanici Nové Dvory. Tento úsek by mohl být podle dřívějších vyjádření vedení města hotov v roce 2023. Následně bude metro prodlouženo do Písnice.

Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Metro D vyjde podle odhadů na 50 miliard korun.