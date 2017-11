Praha vypadla ze souboje o unijní bankovní agenturu v prvním kole

BRUSEL Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nebude po odchodu Británie z EU v Praze. Česká nabídka nepostoupila do druhého kola dnešního hlasování 27 zemí EU, uvedly diplomatické zdroje. Ve druhém kole totiž vypadl Frankfurt nad Mohanem.

Po neúspěchu Bratislavy, která se ucházela o Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), tak nebude země ze středu či východu Evropské unie hostit ani jednu ze dvou unijních agentur, které nyní sídlí v Londýně.



Česko i Slovensko přitom před dnešním rozhodováním spoléhaly na princip zeměpisné vyváženosti, podle nějž měla být alespoň jedna z agentur umístěna mimo západní země unie.

Ve druhém kole hlasování měl podle informací ČTK velmi blízko k vítězství Dublin, chyběl mu pouhý jeden hlas.

„Ukazuje to, že z těch ‚nových‘ členských států to byla právě ČR a Slovensko, které se ocitly tak blízko druhému kolu. To lze samo o sobě vidět jako dobrý výsledek,“ řekl novinářům po vyřazení Prahy český státní tajemník pro EU Aleš Chmelař.

Češi a Slováci se v bitvě o agentury vzájemně podporovali. Chmelaře mrzí, že se zemím ze středu a východu EU nepodařilo lépe lobbovat za své kandidatury. „Nás by uspokojilo prakticky každé řešení, které by bylo vyvážené,“ poznamenal. Výsledek je tak podle něj příležitostí pro členské země zamyslet se nad tím, jak by měla ona geografická vyváženost v rámci EU vlastně vypadat.

Praha podle něj dostala v prvním kole volby všechny body, se kterými počítala a o nichž diplomaté předpokládali, že je to dostatečný počet k postupu. „Vzhledem k distribuci bodů to bohužel nestačilo. Bylo to velmi těsné. Kdyby jeden stát hlasoval jinak, tak jsme mohli být ve druhém kole,“ řekl.

Agentura se nakonec přestěhuje z Londýna do Paříže, která porazila ve finále irskou metropoli Dublin.