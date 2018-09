Praha chce systém 600 sdílených elektromobilů za 191 milionů. Vypíše dva tendry

Praha Hlavní město vypíše dvě zakázky na vytvoření městského systému sdílených elektromobilů. První tendr v hodnotě zhruba 50 milionů korun je na vybudování základen pro nabíjecí stanice. Druhý bude mít podobu koncesního řízení na firmu, která základny osadí stanicemi a bude službu provozovat. Zadání zakázek ve čtvrtek schválili zastupitelé. Elektromobilů má být 600, celkové náklady na projekt mají být pro město asi 191 milionů korun.

Carsharing umožňuje více řidičům používat stejný automobil. Cílem projektu je nabídnout Pražanům alternativu k veřejné dopravě, pohybu vlastním autem nebo využívání taxi a služeb typu Uber. Zároveň má přispět ke zvýšení počtu elektromobilů v ulicích Prahy a ke zlepšení životního prostředí.

Koncese na provoz by měla být podle schváleného plánu na sedm let, přičemž podle kalkulací za tuto dobu provozovatel utrží od klientů asi 830 milionů korun. Magistrát mu přispěje dalších 128 milionů. Město zároveň poskytne základny pro nabíjecí stanice včetně pozemků a parkovací místa v zónách placeného stání. Podle harmonogramu by měla služba začít fungovat v polovině roku 2020.

Carsharing pro magistrát připravuje firma Operátor ICT, která má na starosti přípravu takzvaných chytrých projektů, využívajících moderní technologie k efektivnější správě metropole. Podle dat firmy má jeden sdílený vůz potenciál nahradit až deset automobilů přímo vlastněných lidmi. Praha je v této oblasti podle zpracované analýzy deset let za západoevropskými metropolemi.

V Praze nyní fungují tři společnosti nabízející carsharing, které však téměř nenabízejí elektromobily. Největší z nich, firma Car4Way, disponuje flotilou téměř 400 vozů. Celkově je podle Operátora ICT v metropoli prostor pro další poskytovatele carsharingových služeb.

V Praze funguje také služba pro sdílení kol - bikesharing. Firma Rekola v metropoli provozuje růžová kola a v městské části Praha 7 funguje služba čínské firmy ofo, která půjčuje žlutá kola. Praha v minulosti připravovala veřejnou zakázku za 100 milionů na provoz vlastního bikesharingového systému, ten však magistrát nakonec zrušil poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže našel v zadání zakázky několik chyb.