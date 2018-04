Praha zmodernizuje dalších 65 legendárních tramvají T3, nasadí je v noci

PRAHA Pražský dopravní podnik (DPP) zmodernizuje dalších 65 tramvají T3 na částečně nízkopodlažní vozy, které poté nasadí na noční linky. I s 35 vozy, které už má, by jich mělo jezdit celkem 100. Sdělil to technický ředitel DPP Jan Šurovský. Modernizace by měla vyjít podle odhadu na 455 milionů korun.

Záměr už schválila dozorčí rada i představenstvo podniku a nyní bude vypsána veřejná zakázka na modernizaci. Podle Šurovského nynějších 35 zmodernizovaných vozů jezdí zatím v denním provozu. Jde už o druhou vlnu modernizace legendárních vozů T3, vyráběných v 60. až 90. letech minulého století v pražském ČKD Tatra.



Částečně nízkopodlažní tramvaje označované jako T3R.PLF mají sníženou střední část, což umožňuje lepší přepravu vozíčkářů nebo kočárků. Zbytek vozu zůstává vysokopodlažní. Nasazení na noční spoje souvisí se závazkem DPP zavést bezbariérovou noční dopravu. Zároveň noční provoz pravděpodobně nebude mít tak vysoké nároky na bezbariérovost, aby vadil fakt, že tramvaje jsou nízkopodlažní jen částečně.

Kromě 35 částečně nízkopodlažních tramvají T3R.PLF má DPP také 350 dříve upravených vozů T3R.P, které podle podniku začínají postupně zastarávat. Celkem v Praze ke konci roku 2016 jezdilo 826 vozů.



Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, přičemž asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.