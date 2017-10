Prahu bude křižovat designová 'party' tramvaj. Vyrobí ji z legendární T3

PRAHA V dílnách pražského dopravního podniku vznikne tramvaj, která má ambici stát se komerčním tahákem hlavního města. Legendární vůz s označením T3 získá za sedm a půl milionu designově přitažlivou vizáž. Zhruba za rok ji dopravce začne pronajímat – například pro firemní večírky.

Elegantní tramvaj s barem, tanečním parketem či klasickými plastovými sedačkami bude mít evropskou premiéru příští rok v září na berlínském veletrhu InnoTrans. Manažeři pražského dopravního podniku do budoucna předpokládají zájem i o výrobu dalších exemplářů.

Přestavba ze staršího vyřazeného vozu vyjde podnik zhruba na sedm a půl milionu korun. Za tyto peníze dostane tramvaj designově přitažlivou vizáž i novou elektrickou výzbroj.

Projekt nazvaný T3 Coupé by měl vyrazit do komerčního provozu v říjnu 2018. V současné době vzniká výrobní dokumentace a samotná přestavba má začít v lednu příštího roku. Předběžně stanovená cena pronájmu vozu je 5900 korun za hodinu. Při velmi konzervativním odhadu počítá dopravní podnik s návratností vložených peněz do šesti let. Zřejmě to ale bude dříve.

„Všechny naše projekty, které přímo nesouvisejí s poskytováním dopravní obsluhy, podléhají velmi přísnému posouzení z hlediska finanční návratnosti. To by u této speciální tramvaje neměl být problém,“ řekl pro LN šéf dopravního podniku Martin Gillar.

Interiér neobvyklého vozu bude k vidění už tento týden na pražském festivalu Designblok, projít si jej bude možné se speciálními brýlemi. Pro pražského dopravce – který už v minulosti úspěšně marketingově využil takzvanou mazací tramvaj – stvořilo podobu prototypu studio Anna Marešová Designers.

„Kromě toho, že navrhujeme zcela novou konstrukci i řešení interiéru a exteriéru, chodíme také do vozoven a hledáme po skladech staré blinkry, reflektory a další prvky z té trojek. Vždycky nad těmito detaily žasnu, jak bylo všechno skvěle vymyšlené, zpracované a dotažené. T3 je prostě legenda a jsem moc ráda, že se mohu na takovém projektu podílet,“ popsala Anna Marešová, která v minulosti mimo jiné získala designérská ocenění za kolekci erotických pomůcek.

Výrobu mají na starosti lidé z tramvajové opravny dopravního podniku, kterou lze jen s malou mírou nadsázky nazvat moderní továrnou. Slouží nejen pro opravy a modernizace „domácího“ vozového parku, ale přijímá také externí zakázky z Evropy. Loni například hostivařské dílny získaly prestižní modernizaci dvanácti tramvají pro německou Postupim za 85 milionů korun.

„U T3 Coupé můžeme využít unikátní know-how pražských tramvajových opraven. Tento projekt je pro mě důkazem umu našich lidí, který v minulosti prokázali v řadě zakázek pro velká evropská města,“ říká šéf dopravního podniku Gillar.

Jezdit se bude celý rok

Původní záměr vytvořit výletní tramvaj jako kabriolet se ukázal jako technicky obtížný. Proto nakonec vznikl model Coupé, do jehož interiéru se vstupuje pouze jedněmi dveřmi. Návrh počítá s typickými plastovými sedačkami, nabarvenými na bílo.

Zadní část pak zabírá taneční parket, po jehož stranách mohou pasažéři posedávat na dřevěných lavicích. Bar pak napodobuje pultík z ještě staršího modelu T1 sloužící k prodeji jízdenek.

Dopravní podnik počítá s tím, že pro večírky, projížďky a třeba i přednášky bude speciální designový vůz k dispozici po celý rok, tedy včetně zimních měsíců. I díky tomu není jeho komerční využití příliš omezeno třeba nepřízní počasí.

Tatra T3 byla vyráběná zejména v 60. letech minulého století v pražském podniku ČKD, který ji vyvážel i do zahraničí. Projekt T3 Coupé má být také pomyslnou poctou českému průmyslovému návrháři Františku Kardausovi, který je autorem původní podoby vozu.