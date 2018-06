Prasklý úsek dálnice D5 za Plzní silničáři opraví do konce týdne

BLATNICE (Plzeňsko) Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce opravit vzedmutý úsek dálnice D5 u Blatnice za Plzní do konce týdne. Musí sehnat speciální beton splňující recepturu ŘSD. D5 popraskala ve čtvrtek kvůli přívalovým dešťům a horkům. Nehody ani fronty v místě nebyly. Oprava začala hned v sobotu v 07:00. Zásadní je teď najít správnou betonárku, protože na beton je úplně největší přísnost, řekl v úterrý na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pokud by správce dálnic našel a dohodl se s certifikovaným dodavatelem z okruhu do 50 kilometrů, mohl by začít betonovat už ve středu. Poté by musel beton 48 zrát a snášet zátěžové zkoušky. „Zatím se nám ale takovou betonárku najít nepodařilo,“ řekl správce úseku D5 Jaromír Věk. Podle Rýdla bylo osloveno několik betonárek, ale kvůli tomu, že je plná stavební sezona a ŘSD potřebuje 30 metrů krychlových a ne 3 000 metrů krychlových, tak to není jednoduché.



Stavbaři nyní pokládají ocelové armatury a na ně pak nalijí beton. Při rekonstrukci využije desky s kluznými trny, které používá ŘSD na celé trase rekonstruované D1, kde je zatížení minimálně trojnásobné oproti místu na D5; mají minimální životnost 30 let. Betonové desky se mohou pohybovat proti sobě, nikoliv příčně. Dále vyčistili spodní konstrukční vrtstvy a vyztužili vážný zlom betonového podloží.

Vozovka na 98. až 99. kilometru D5 z Plzně na Rozvadov se vzdula a popraskala ve čtvrtek. Voda protekla mezi betonové desky a při horku se vzedmulo podloží. „Desky musí mít mezi sebou malou dilatační rezervu na pohyb. A právě do spáry, která byla vytlučená, se při prudkém dešti dostala voda do spodních konstrukčních vrstev. A potom ta prudká alkalická reakce, dokázala v jednom místě na šesti deskách zničit betonovou dálnici,“ řekl Rýdl. Vybouraný je čtverec 11 krát 11 metrů.

V popaskaném místě projede v průměru 25 000 až 30 000 vozů za den, z čehož je velký podíl nákladních aut. Každá spára musí přenést každý den tisíce tun. Úsek je v provozu bez opravy 21 let. Na trase D5 Praha - Plzeň - Rozvadov šlo podle Rýdla o první takový defekt.

Provoz na D5 byl v pátek večer v místě vzdutí vozovky převeden do protisměru, kde je dálnice zcela v pořádku. Auta tak jezdí na pětikilometrovém úseku od sjezdu na Nýřany po sjezd na Heřmanovu Huť v každém směru v jednom pruhu do 80 km/h.

Vzedmutí povrchu vozovky se na dálnici D5 objevilo už v červenci 2010 a o dva roky později u Benešovic na Tachovsku, 20 km od nynějšího poškození. „Příčina byla jiná. Bylo tam setkání dvou rozdílných materiálů, z jedné strany balené a z druhé betonu,“ dodal.