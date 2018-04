Práva klientů směnáren se nyní nerozšíří. Proti byli poslanci ANO a SPD

PRAHA Poslanecká sněmovna zamítla už ve čtvrteční úvodním kole předlohu Starostů a nezávislých, podle které by lidé získali možnost odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. Zamítnutí prosadilo hnutí ANO, k němuž se přidali poslanci SPD. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přislíbila, že dolní komora dostane zhruba v polovině května komplexnější úpravu.

Předloha měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí nestandardní, pro klienty nevýhodné kurzy. Zástupce předkladatelů Vít Rakušan uvedl, že na nejvíce exponovaných místech v centru Prahy existují směnárny, které dávají za jedno euro třeba 17 korun. Také směnárny působí podle Rakušana metropoli i Česku ostudu. Obvyklý kurz nyní činí kolem 25 korun za euro.



„Podporujeme kultivaci směnárenské činnosti, návrh míří správným směrem,“ uvedla Schillerová. Předloha STAN ale podle ní neřeší řadu záležitostí, které s odstoupením od smlouvy o směně peněz souvisejí. Novela podle ní například opomíjí směnárenské automaty, informování zákazníka o jeho právu nebo situace, kdy je směnárna už zavřená třeba z důvodu nemoci personálu. Vládní novela by podle Schillerové měla řešit problém celkově.

Piráti a KDU-ČSL pro, ANO a SPD proti

Předlohy STAN se zastali například Piráti. „Pokud zákon nezměníme, budou tyto parazitující směnárny dál zneužívat turisty,“ uvedl předseda jejich klubu Jakub Michálek. Šéf ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) se pozastavil nad tím, že návrh slibuje vláda, jež je v demisi.

Návrh poslanců ANO na zamítnutí předlohy Sněmovna podpořila hlasy těsné většiny 65 poslanců z řad ANO a SPD ze 126 přítomných. Rovněž SPD chce počkat na vládní návrh. „Hlasováním jste rozhodli, že budete podporovat šmejdy,“ podotkl předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Směnné kurzy i výše poplatků se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných centrální bankou.

Novela měla stanovit, že součástí dokladu o směně peněz, který vydává směnárník klientovi, bude povinně datum a čas. V případě, že by dvouhodinová lhůta pro zrušení obchodu končila po provozní době směnárny, klient by mohl uplatnit právo storna následující den v první provozní hodině. Směnárník by musel podle novely spotřebiteli vrátit proti vyměněným penězům celou částku včetně poplatků a vydat mu doklad o odstoupení a vypořádání. Za nesplnění navrhovaných povinností měla provozovateli směnárny hrozit podle předlohy až milionová pokuta.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se k novele postavila záporně. Uvedla mimo jiné, že změna by mohla neúměrně zatížit směnárny ze strany spekulativně jednajících zákazníků.