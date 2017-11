Pražan vydělává na nový byt přes 12 let. Roční plat vystačí jen na koupelnu

PRAHA Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt vydělával 12,1 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. V porovnání devíti měst ze střední Evropy je to nejdéle. Nejrychleji ho pořídí obyvatel Kolína nad Rýnem, a to za 5,9 roku. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti KPMG ve spolupráci s developerskou firmou Central Group, kterou v úterý zveřejnily na tiskové konferenci.

„Nízká dostupnost bydlení není špatnou zprávou jen pro aktuální zájemce o koupi bytu. Dostupné bydlení je totiž základním předpokladem pro budoucí ekonomický rozvoj města jako celku,“ uvedl partner KPMG Pavel Kliment. Studie počítá kvůli rozdílnému zdanění v jednotlivých zemích s hrubou mzdou. „Reálně je tak ta doba ještě delší,“ upozornil Kliment.

„Průměrný roční příjem Pražana tak nyní vystačí na šest metrů čtverečních nového bytu, tedy v podstatě na koupelnu,“ doplnil majitel Central Group Dušan Kunovský.

Za Prahou následuje Mnichov, kde je na nový byt třeba necelých deset ročních platů. V Budapešti je to 9,7 a v Bratislavě 9,6 ročního platu.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci září meziročně vzrostla o 19,6 procenta na 83 150 korun za metr čtvereční.



Průměrná mzda se na konci pololetí podle ČSÚ v Praze meziročně zvýšila o 5,9 procenta na 37 046 korun. Z ceníků developerů postupně téměř vymizely nejlevnější byty pod 60 tisíc korun za metr čtvereční. Aktuálně jich je na trhu zhruba desetina, ještě v roce 2013 to přitom bylo 60 procent.

„Za dva roky ceny nových bytů narostly o 40 procent. Přitom při běžném vývoji nabídky a poptávky by odůvodnitelný nárůst, daný zvýšením cen pozemků, stavebních prací a zpřísňováním norem, činil asi 15 procent. Kvůli paralyzovanému povolování nových staveb jsou tak ceny bytů v Praze o čtvrtinu vyšší, než by mohly být,“ uvedl dále Kunovský.



Podle údajů Světové banky je Česko v délce a složitosti povolování nových staveb na 127. místě ze 185 zemí. V délce stavebního řízení je dokonce 20. nejhorší. „Reálně se doba od zahájení prací na projektu po kolaudaci v poslední době prodloužila z osmi na neuvěřitelných deset let a dále se prodlužuje. A to samozřejmě velmi významně prodražuje výstavbu,“ řekl Kunovský.

Zdražování bytů je podle něj dáno také rostoucími cenami stavebních prací, materiálů a pozemků. Stavění prodražují také stále přísnější technické normy na energetickou náročnost, hluk nebo osvit bytů. „Zčásti je to také dáno rostoucím počtem developerských projektů v centru. Kromě toho, že je tady bydlení logicky dražší, jsou zde také vyšší náklady na výstavbu. Například kvůli zajištění statiky okolních budov nebo dekontaminaci pozemků,“ dodal Kunovský.