Pražská burza má nejlepší výsledky za 5 let. Napomohl tomu ČEZ a bankovní emise

PRAHA Pražská burza ve středu vykázala nejlepší výsledek za téměř pět let, když index PX dosáhl 1064,10 bodu. Výše byl naposledy v lednu 2013, a to na zhruba 1066 bodech. Vyplývá to z údajů na webu burzy. K posílení burze pomohl hlavně růst akcií energetické firmy ČEZ a bankovních emisí.

Index pražské burzy roste vytrvale s menšími výkyvy od konce loňského roku. Letos v dubnu tak po dlouhé době překonal hranici 1000 bodů. Pod ní se nacházel od září 2015, v polovině loňského roku se krátkodobě propadl pod 800 bodů.



Hlavním důvodem je široce založený hospodářský růst v regionu, který má pozitivní dopad na výrobní marže, poptávku po úvěrech a na výhled úrokových sazeb, uvedl analytik České spořitelny Petr Bártek. Například akcie Unipetrolu díky vysokým rafinérským maržím od roku 2013 vzrostly asi o 100 procent.

Vývoj v nejbližších týdnech bude podle něj záležet na tom, jak dopadne výsledková sezona. Společnosti, které doposud představily čísla za tři čtvrtletí - O2, CME a Unipetrol - zatím potvrdily či překonaly optimistická očekávání. Bankovní tituly by mělo podpořit očekávané zvýšení úrokových sazeb ČNB, dodal.

Ve středu zpevnily asi dvě třetiny ze 14 hlavních emisí pražské burzy. Akcie ČEZ, které dosáhly největšího objemu obchodů, si připsaly 0,39 procenta na 460 korun. Další z nejobchodovanějších emisí, akcie bankovní skupiny Erste, zdražila o 2,32 procenta na 979 korun.



Polepšily si i Moneta a Komerční banka

Polepšily si i cenné papíry Moneta Money Bank a Komerční banky. Akcie Monety posílily o 0,46 procenta na 75,75 koruny a akcie Komerční banky o 1,36 procenta na 967 korun. Nejvýraznějšího růstu dosáhly cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR, a to o 3,95 procenta na 16 724 korun.



Česká měna ve středu stagnovala k euru a posílila vůči dolaru. Koruna proti předchozímu závěru zpevnila k dolaru o devět haléřů na 21,68 Kč/USD. K euru zůstala beze změny na 25,60 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.