Pražská O2 arena se rozroste na komplex 24 sálů. Chce přilákat velké konference

PRAHA Multifunkční hala napojená na pražskou O2 arenu by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2019. Na hrubou stavbu, která vedle areny stojí už od roku 2004, navážou firmy Metrostav a Syner. Informaci přinesl Radek Stavěl, mluvčí společnosti Bestsport, která halu vlastní a provozuje. Předpokládanou cenu stavby Bestsport nezveřejnil.

Komplex, který přiléhá k O2 areně z její jižní strany, má rozlohu téměř 50 tisíc metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Celková plocha odpovídá zhruba rozloze Václavského náměstí v Praze.



Po dostavbě bude mít až 24 sálů různých velikostí a bude sloužit jako moderní multifunkční centrum pro pořádání mezinárodních konferencí a firemních akcí. Největší sál s kapacitou 4500 lidí bude rovněž využíván jako prostor pro pořádání středně velkých koncertů a sportovních utkání.

„O2 arena za posledních šest let fungování prokázala svoji schopnost pořádat ty největší světové hudební nebo sportovní akce. Nyní chceme více využívat našich zkušeností a do Prahy dostat akce, které by k nám organizátoři rádi umístili, ale kvůli nedostatku odpovídajícího prostoru naše hlavní město vynechávají,“ uvedl ředitel Bestsportu Robert Schaffer.

I díky možnosti propojit nově dostavovaný komplex s O2 arenou, podle Schaffera vznikne prostor až pro 30 tisíc návštěvníků s dostatkem výstavní plochy, restaurací všech kategorií a velkými možnostmi pro jakékoliv uspořádání prostoru podle přání klienta. Samotná O2 arena má v současnosti maximální kapacitu zhruba 18 tisíc míst.

Multifunkční komplex je označován také jako malá arena. Hrubá stavba byla postavena ve stejné době jako O2 arena, tedy v letech 2003 až 2004 před světovým šampionátem v hokeji. Tehdejším záměrem bylo mít vedle O2 areny také hokejovou tréninkovou plochu, včetně dalších ploch sportovního a komerčního využití. Výstavba haly se však ještě v roce 2004 zastavila a hrubá stavba je od té doby zakonzervována.