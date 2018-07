Pražské letiště čeká pohroma. Dopravci a taxikáři chtějí kvůli cenám zablokovat tamní parkoviště

PRAHA Tisíce turistů, kteří se chystají na dovolenou, či se z ní naopak vracejí, čekají na pražském letišti Václava Havla komplikace. Někteří soukromí dopravci, hoteloví řidiči a část taxikářů, kteří nepatří k oficiálním letištním přepravcům plánují na jeden den v srpnu zablokovat vjezd na parkoviště u Terminálů 1 a 2. Nelíbí se jim nové opatření, kvůli němuž musejí platit za letištní stání více než dříve.

Donedávna platilo, že řidiči, kteří zastavili u letištních terminálů, mohli setrvat na krátkodobých parkovištích 15 minut zdarma. Až po uplynutí této doby byli nuceni sáhnout do kapsy pro stokorunu za každou započatou půlhodinu. Na bezplatné parkování přitom měli nárok jednou do hodiny. Ti, kteří se na aeroport vraceli vícekrát za den, tak mohli ušetřit i několik stovek, čehož využívali zejména profesionální řidiče.



Tomu ovšem letiště učinilo od 1. července přítrž. Čtvrthodinku zdarma umožňuje nyní parkujícím pouze jednou za 24 hodin. Pro běžné cestující, kteří neodlétají z jednoho místa vícekrát za den, jde prý o dostačující lhůtu. Komerční dopravce tím naopak chtělo donutit pořídit si předplacené vjezdové karty. Ty pravidelným návštěvníkům parkovišť zajišťují levnější vjezd za zhruba 40 až 50 korun, záleží na typu karty.

„Sice je hezké, že máme hodnotové karty, ale když ostatní, co je nemají, zablokují zdlouhavým placením výjezd, tak nás to pak stojí daleko více peněz,“ vysvětluje důvod protestu jeho organizátor Tomáš Kačírek. „Zrovna o víkendu jsem takto platil dvakrát sto korun navíc kvůli tomu, že jsem čekal 15 minut před odjezdovou bránou,“ zlobí se. Měsíčně jej prý parkování vyjde na 20 tisíc korun měsíčně.

Protest by se podle Kačírkových slov měl uskutečnit příští úterý. Očekává, že se do něj zapojí přibližně 50 vozů, které znepřístupní vjezd na obě expresní parkoviště. Podle mluvčí ruzyňského letiště Mariky Janouškové je největší tuzemský vzdušný přístav na podobné situace připraven.

Nedostatečná kapacita a „přiškrcení“ dopravců

„Existují postupy, které se na takové mimořádné události dají aktivovat. Nemůžu ale říct, jak přesně by fungovaly, abych někomu nedávala návod, jak se jim vyhnout,“ říká Janoušková pro Lidovky.cz. Celý proces by letiště koordinovalo s cizineckou policií.

Ke změně parkovacích pravidel přistoupilo vedení letiště ze dvou důvodů. Vedle soukromých dopravců, kteří řádně neplatili za využívání letištní infrastruktury ke svému byznysu, jej k tomu přiměla i častá zaplněnost parkovišť.

Expresní parkování na pražském letišti: 15 minut zdarma jednou denně, pak 100 korun za každých započatých 30 minut.

„Kapacita byla opravdu nedostatečná. Někteří řidiči výjezdy do 15 minut zdarma nezvládali. A my chceme zaručit cestujícím, když je sem někdo veze, aby tu čtvrt hodinu stíhali,“ tvrdí mluvčí Marika Janoušková. Zmiňovaným opatřením mělo podle ní dojít k regulaci obou problémů.



Někteří přepravci nárůst nákladů spojených se svým podnikáním vyřešili po svém. Poplatek za parkování započítávají cestujícím do celkové ceny za transfer. Například s jednou z největší pražských taxislužeb AAA Taxi se cesta kvůli letištnímu parkování zvýšila o 100 korun, s alternativním službou Uber o 50 korun. „Pokud to řidiči přenášejí na cestující, tak je okrádají a to je špatný postup,“ komentuje Janoušková.

Letiště: místo protestů

Vedle stání v těsné blízkosti terminálů se v červenci změnily rovněž ceny na přilehlých parkovacích plochách pro krátkou dobu PB Economy a PC Comfort. Z 50 korun za hodinu vzrostla se cena zvýšila na 60. Kvůli rostoucím nákladům na údržbu parkovišť.

Pražské letiště se stalo oblíbeným místem pro vyjádření nesouhlasu profesionálních šoférů. Počátkem loňského října na něm protestovalo několik stovek taxikářů proti Uberu. Pomalou jízdou v jeho okolí tehdy zcela ochromili jedinou cestu k ruzyňskému aeroportu.

Říjnový protest taxikářů v okolí pražského letiště.

Akci předcházel incident, během něhož skupinka taxikářů zaútočila na řidiče Uberu. Na auto mu nalepila samolepku „nelegální transport“, sebrala mu mobilní telefon a rozbila čelní sklo. Protesty na letišti následně pokračovaly v další dnech, kdy před terminály demonstrovalo několik desítek taxikářů. Na situaci dokonce dohlíželi i těžkooděnci.