Pražské taxislužby protestují u magistrátu proti Uberu a Taxify. Hodina protestu každý den až do příštího pátku

PRAHA Čtyři pražské dispečinky taxislužeb plánují zatím do příštího pátku každodenně hodinu protestovat u magistrátu. Chtějí hlavní město přimět, aby plně využívalo možnosti postihu řidičů, kteří jezdí pro alternativní přepravce typu Uber a Taxify. Ve středu kolem budovy magistrátu kroužily mezi 14:00 a 15:00 desítky taxíků a troubily, podobný protest se odehrál už v předchozích dvou dnech. Řekl to majitel firmy AAA radiotaxi Jiří Kvasnička.

Policie na protest dohlížela. „Akce, jejíž svolavatel říkal, že potrvá asi hodinu, což dodrželi, ve středu probíhala. Auta jezdila kolem magistrátu. My jsme nezaznamenali nic, co by si zasloužilo okamžitý, nebo dokonce důrazný zásah či zákrok,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.



Protesty podle Kvasničky pořádají společně AAA radiotaxi, City taxi, Profitaxi a letištní řidiči. „Nejde nám o to zacpávat Prahu, ale spíš jsme zvolili takovou gándhíovskou formu, aby se o nás vědělo,“ řekl. V akcích, kterých se účastní do stovky řidičů, aby se do ulic kolem magistrátu vešli, chtějí firmy pokračovat ve všedních dnech vždy mezi 14:00 a 15:00 zatím do příštího pátku. „Chceme, aby magistrát, cizinecká policie, městská policie se opřely o zákon při výkonu své služby,“ podotkl Kvasnička.

Poukázal na pět měsíců platný nový zákon o silniční dopravě, který umožňuje ukládat nelegálním taxikářům pokutu až 100 tisíc korun nebo kauce. Na úterním jednání ve sněmovním podvýboru pro dopravu přitom podle Kvasničky taxikáři dostali informaci, že v Praze od října padla jedna pokuta ve výši 100 tisíc korun a dohromady byly uloženy sankce za 250 tisíc Kč. „Nám to připadá jako výsměch v okamžiku, kdy po Praze jezdí 2000 černých taxikářů, kteří neplatí daně, nemají registrovaná vozidla a poškozují ekonomiku státu,“ dodal.

Pražský magistrát má tři měsíce k dispozici k novému zákonu metodiku ministerstva dopravy, jak nelegální taxikáře postihovat, uvedl Kvasnička. Podle něj by město mělo využívat figuranty, kteří by si alternativní dopravce objednávali, a u kontrol by měla asistovat cizinecká policie, protože většina nelegálních taxikářů jsou podle Kvasničky cizinci, kteří v Česku nemají povolení k podnikání.

Nynější protesty podporuje Asociace koncesionářů v taxislužbě, řekla ČTK její mluvčí Karolína Venclová, akce má i podporu Sdružení českých taxikářů, vyplývá z jeho facebooku. Tyto skupiny uspořádaly v únoru s cílem poukázat na nerovné podmínky čtyři pomalé jízdy Prahou, kterými blokovaly dopravu. Minulý týden ve čtvrtek pak taxikáři protestovali proti alternativním přepravcům hlasitým troubením před úřadem vlády, ministerstvem dopravy a magistrátem. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek sejde se zástupci Uberu.

Alternativní přepravci jsou podle taxikářů nekalou konkurencí. Řidiči těchto služeb podle nich nedodržují zákon, protože nemají například taxametr ani označené vozidlo. Uber své služby označuje za spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Ministr dopravy v demisi Daniel Ťok (za ANO) chce situaci řešit širší novelou zákona o taxislužbě, její příprava a schvalování má trvat zhruba rok. Podle taxikářů ale není vládou chystaná novela potřeba a stačilo by, aby stát vymáhal dodržování zákona.