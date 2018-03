Pražský dopravní podnik se otřásl. Končí ‚pán investic‘ Blecha

PRAHA Dozorčí rada největší městské společnosti v zemi ve středu úřadovala. Jak již v úterý informovaly LN, ve funkci místopředsedy představenstva a investičního ředitele skončí vlivný právník Jan Blecha. Neměl by však zůstat bez funkce, neboť pražští politici si s ním pohazují jak s horkým bramborem.

Ujmout by se Blechy měla dceřiná firma dopravního podniku Pražská strojírna, do jejíhož představenstva by měl nastoupit. Tento krok by vedení strojírny mělo projednat na přelomu března a dubna.



Na židli Blechy v dopravním podniku má dle dozorčí rady usednout magistrátní úředník Tomáš Kaas. Ředitel odboru rozvoje a financování dopravy patří do sféry vlivu pražské ČSSD, konkrétně náměstka primátorky Petra Dolínka. „Odvolali jsme pana Blechu na základě vzneseného požadavku. Zároveň jsme vyslovili návrh, aby byl jmenován do představenstva Pražské strojírny,“ potvrdil LN člen dozorčí rady dopravního podniku Marek Doležal (TOP 09).

Blecha zatím oficiální informaci o svém převelení nedostal. „Nikdo mi zatím nesdělil racionální důvod, proč bych měl dopravní podnik opustit. Diskusi o mém budoucím působení zatím vážně neberu. Předpokládám ale, že se dnes o věci na dozorčí radě diskutovalo, vaše dotazy to ostatně potvrzují, nic bližšího ale teď nevím,“ řekl ve středu LN Blecha.

Oranžový odklon

Do důležité pozice, v níž se každý rok rozhoduje o miliardových investicích, přišel Blecha na konci roku 2016. Tehdy byl nominantem ČSSD a je tudíž paradoxní, že to byli sociální demokraté, kteří nyní požadovali jeho odvolání. Tento krok vyvolal v uplynulých dnech silné politické vlnobití. O jeho situaci se podle informací LN zajímali politici nejen na pražské úrovni, ale i celostátní.

Spekuluje se totiž, že Blecha by měl se vznikem nové vlády zamířit do čela některé ze státních společností – například Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Vysvětlení sociálnědemokratického odklonu se liší. První verze hovoří o tom, že Blecha v průběhu času takzvaně vyměnil dres – tedy, že namísto ČSSD začal mít blíže k hnutí ANO, které se sociálními demokraty tvoří v Praze koalici. V poslední době se rozhýbala židle pod generálním ředitelem dopravního podniku Martinem Gillarem, a tak se v kuloárech spekulovalo, že na Gillarovo místo by se (za souhlasu ANO) posunul druhý muž dopravního podniku – Blecha.

Jiná verze říká, že stažení místopředsedy představenstva souvisí s vnitřním děním v pražské ČSSD, kterou ovládá křídlo kolem vlivného funkcionáře a europoslance Miroslava Pocheho. Jeho pražský tábor se od loňských sněmovních voleb, které pro ČSSD dopadly fiaskem, snaží zbavit vlivu dvou někdejších důležitých postav sociální demokracie v hlavním městě – Karla Březiny a Petra Hulinského. „Pražská ČSSD dočišťuje poslední průšvihy z doby Karla Březiny a advokáta Jiřího Brože (z advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, se kterou Březina udržoval blízký vztah – pozn. red.),“ napsal LN člen vedení pražské sociální demokracie pod příslibem anonymity.

Poradcem v mocné struktuře

Buď jak buď, židle pod Blechou je vratká. Zůstává otázkou, jak se k situaci sám postaví. Pokud odstoupí sám, pro jeho životopis a další budoucnost půjde o strategický krok – lepší než být vyhozen. Na druhou stranu jde o prestižní a vlivný post, ze kterého by se nikomu neodcházelo snadno. Není to poprvé, co Blechovo jméno budí zájem. Stalo se tak již v roce 2016, kdy nastupoval do dopravního podniku a probíral se jeho životopis – zejména kapitola „Navatyp“.

Utajení majitelé společnosti spravovali majetek hlavního města, politikům v Praze rozprodávali lukrativní byty a ve Špindlerově Mlýně pro vlivné stavěli byty a hotely. Za časů panování politických podnikatelů Romana Janouška či Tomáše Hrdličky představovala stavební a developerská firma Navatyp finanční a mocenské centrum. Říkalo se jí zlaté vejce. V roce 2010 se Navatyp rozdrolil, v polovině roku 2014 jej však Hrdlička začal slepovat opět dohromady. Aprávě v té době začal ve spleti firem navázaných na Navatyp působit i právník Blecha. Konkrétně ve společnosti Kupiano Investments, kde v letech 2014 až 2015 pracoval jako odborný poradce. „Šlo o časově a věcně omezený kontrakt. Ptáte-li se, kdo skupinu vlastní dnes, nevím. S Tomášem Hrdličkou jsem nespolupracoval,“ řekl tehdy Blecha LN.