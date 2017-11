Pražský magistrát připravuje 1000 městských bytů. Dá na to 2,2 miliardy

PRAHA Tři projekty bytových domů, které připravuje magistrát hlavního města, mají nabídnout až 1000 bytů do 2,5 roku. Praha by za ně měla zaplatit 2,2 miliardy korun. Řekl to v úterý radní pro bydlení Radek Lacko (ANO). Praha je vlastníkem zhruba jednoho procenta bytového fondu v hlavním městě.

Na Černém Mostě by výstavba bytového domu měla přinést zhruba 200 bytů. Magistrát pracuje se starší verzí projektu, kterou však upravil do varianty odpovídající dnešním požadavkům.



„Dříve to bylo děláno jako malometrážní byty, ale těch má Praha převis, takže my jsme to předělali na větší byty 4+1, 3+1, 2+1,“ řekl Lacko. Část bytů chce město nabízet k tržně k pronájmu, další byty plánuje vyhradit pro preferované profese, tedy pro lékaře, policisty, hasiče či učitele. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 860 milionů korun.

Dále hlavní město připravuje projekt v Dolních Počernicích, kde by mělo vzniknout kolem 500 nových městských bytů za necelou miliardu korun. Na tyto dva projekty má Praha už vydané stavební povolení a třetí projekt by ho mohl získat počátkem příštího roku. Tím je rekonstrukce prázdného výškového domu na Opatově, kde by mělo být 300 bytů. Za kompletní předělání budovy by měla Praha zaplatit cca 400 milionů korun.

Částečně by náklady na projekty měly pokrýt peníze z Fondu rozvoje dostupného bydlení, který Praha založila v roce 2015. Do fondu město ukládá peníze z privatizace, nyní v něm jsou zhruba tři miliardy korun.

„Praha vlastně všechna svoje rozvojová území, co se týká stavebních pozemků, prodala, takže má velmi malý manévrovací prostor, aby sama mohla stavět,“ řekl Lacko.



Podle radního dříve byla politika taková, že si má každý vyřešit své bydlení sám, a město do výstavby nových bytů 15 let neinvestovalo. V hlavním městě by se podle Lacka mělo stavět masivněji, k čemuž je třeba vytvořit příznivé podmínky. Za klíčové pro podporu výstavby považuje příznivé stavební předpisy a pomoc státu.