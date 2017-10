Pražským Strahovským tunelem by mohl jezdit autobus číslo 126

PRAHA Praha plánuje zavést ve zkušebním provozu novou autobusovou linku, která pojede ze Smíchova do Dejvic Strahovským tunelem. Důvodem je nynější uzavření výstupu z metra B Anděl a v roce 2018 plánovaná výluka provozu tramvají z Újezdu na Malostranskou.

Vyplývá to z materiálu, který mají v úterý projednat pražští radní. V případě schválení začne spoj jezdit 30. října 2017 a provoz skončí 16. února 2018. O zavedení spoje tunely městského okruhu se mluví dlouhodobě, město jej dosud odmítalo jako neopodstatněný.



Organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, navrhla tři varianty. Všechny počítají s intervalem deset minut ráno a 15 minut dopoledne. autobusy by jezdily pouze od 6:00 do 20:00.

Podle první varianty by autobus číslo 126 jel z Na Knížecí přes Anděl, Vozovnu Střešovice, Prašný most a Vítězné náměstí na Dejvickou. Náklady na zkušební období by byly asi 1,7 milionu korun, roční potom 12,3 milionu. Cesta ze Smíchova do Dejvic by se zrychlila o asi 9,5 minuty. Problémem je však nedostatečná kapacita některých ulic i terminálu Na Knížecí. S nárůstem počtu spojů na Dejvické navíc nesouhlasí Praha 6.

Druhá varianta počítá se spojem 126 z Knížecí na Anděl, Vozovnu Střešovice a koncem na Hradčanské. Náklady jsou zhruba stejné jako u první varianty. Nevýhodou je, že by nejel na Dejvickou a přestup na Hradčanské by cestování na Vítězné náměstí prodloužil. Potíží zůstává kapacita terminálu Na Knížecí.

Poslední varianta počítá s úpravou trasy linky 147, která by jela po trase Na Knížecí, Anděl, Vozovna Střešovice, Prašný most, Vítězné náměstí a Výhledy. Výhodou je, že nezvýší počet spojů na Vítězném náměstí. Naopak problémem je vytížená ulice Jugoslávských partyzánů, kde by se spoj zpožďoval. Nárůst počtu spojů na křižovatce na Prašném mostě by pak mohl zpožďovat tramvaje ve Svatovítské směrem na Hradčanskou. Náklady ve zkušebním provozu jsou spočteny na 1,4 milionu a roční na deset milionů.

O zavedení MHD do tunelů Městského okruhu se mluví několik let. Naposledy jej Ropid odmítl letos v lednu na jednání magistrátního výboru pro dopravu. Jako důvod zástupci organizace uvedli neefektivnost, bezpečnost, ekologii a nesouhlas některých dotčených městských částí.