Pražští radní odložili založení společné firmy Dopravního podniku s Pentou na stavbu metra D

PRAHA Pražští radní ve středu neudělili souhlas dopravnímu podniku (DPP) založit společný podnik s dceřinou společností Penty NOPOCZ01 na stavbu metra D. Projednávání materiálu přerušili a odložili. Řekl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Společný podnik chce Praha a DPP založit kvůli problémům s výkupy pozemků. Letos by měly začít přípravné práce.

Plán založit firmu kritizují například Piráti, ale námitky má i Trojkoalice (Zelení, STAN, KDU-ČSL), která spolu s ANO a ČSSD v hlavním městě vládne. Jako první se má stavět úsek Pankrác-Písnice za asi 40 miliard Kč.



Kdyby radní dnes projednávaný dokument schválili, udělili by tím podle znění dokumentu představenstvu DPP souhlas, aby se rozhodlo, zda podnik založí. Vedení podniku by podle dokumentu mělo mít plně v kompetenci všechny záležitosti, třeba výši kapitálu nebo vstup a podíl jiného subjektu. „Je zcela na místě, aby veškeré právní i ekonomické aspekty projektu byly plně v rukou vedení společnosti,“ píše se v dokumentu.

Podnik ani Praha nemohou vykupovat pozemky za jiné než odhadní ceny. Jenže majitelé parcel chtějí často mnohem vyšší částky. Společný podnik s Pentou by tuto překážku odstranil. Dceřiná společnost Penty by měla ve společném podniku podíl 51 procent a DPP 49 procent. DPP by budoval tunely a stanice a společný podnik by pak vykupoval pozemky a podílel se na výstavbě na povrchu.

Právnička Hana Marvanová, která je jedničkou Starostů pro komunální volby, označila plán za potenciální novou opencard. Není podle ní například jasné, proč by měl mít soukromý partner většinu a město nemělo nijak garantovaný podíl ze zisku vzniklého rozvojem okolí stanic. Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) v minulosti uvedla, že Praha nebude mít nad společností dostatečnou kontrolu.

Stavba trasy v úseku z Pankráce do Depa Písnice by měla vyjít na 39,7 miliardy. Nejvíc peněz spolkne výstavba tunelů a vestibulů, a to 21 miliard. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. V první fázi má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Následovat má úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede odtud, zatím není rozhodnuto.