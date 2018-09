Zemětřesení na světových trzích. Před deseti lety naplno propukla hospodářská krize

Vývoj hospodářské krize Přelom roku 2006 a 2007 - Poté, co se úrokové sazby v USA vyšplhaly za dva roky z jednoho procenta na více než pět, začal růst počet nesplácených hypotečních úvěrů. Na rekordní úroveň se dostal zejména počet "rizikových hypoték", tedy půjček poskytovaných méně bonitním klientům. Na jaře 2007 kvůli obavám, že by problémy hypoték mohly mít vliv na finanční sektor a celou ekonomiku, začaly výrazně padat americké akcie.

- Řada významných bank, včetně švýcarské UBS a amerických Citigroup a Merrill Lynch ohlásily těžké ztráty za třetí čtvrtletí, což vyústilo v rezignaci jejich šéfů. 17. března 2008 - Americká centrální banka Fed oznámila, že k zastavení šíření globální finanční krize použije další nástroje, i takové, které nevyužila od hospodářské krize v 30. letech. Kromě snižování úrokové sazby jde hlavně o různé způsoby pumpování dalších peněz do ekonomiky. Je také oznámeno, že banka JPMorgan Chase koupí hroutící se investiční banku Bear Stearns, která se stala první velkou bankou, již zničila krize na úvěrových trzích. 7. září 2008 - Americká vláda oznámila, že převezme kontrolu nad klíčovými polostátními hypotečními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac. Vláda se zaručila za dluhy ústavů a podpoří je kapitálem v objemu až 200 mld. USD (3,5 bilionu Kč).

- Největší americká automobilka General Motors požádala soud o bankrotovou ochranu před věřiteli. Vyhlásila tak třetí největší bankrot v historii USA. Bankrotový režim automobilka opustila po 39 dnech 10. července. Říjen a listopad 2009 - Oznámeno, že ekonomiky EU a USA se technicky vymanily z recese, která byla nejhorší za uplynulé desítky let.