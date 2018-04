Přes tři čtvrtiny lidí vidí realitní makléře negativně, tvrdí průzkum. Neříkají prý pravdu

PRAHA Úroveň a činnost realitních makléřů hodnotí negativně 77 procent Čechů, spokojenost vyjádřila tři procenta dotázaných. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Zdravá nemovitost. Respondentům vadily hlavně nepoctivost makléřů a neuvádění pravdivých informací.

„Často se například setkáváme s klienty, kteří zakoupili nemovitost s odlišnou výměrou, než jaká byla uváděna v původním inzerátu. Dokonce se stává, že pokud nemovitost nabízí více realitních kanceláří současně, uvádí každá z nich jinou obytnou plochu,“ uvedl Michal Flachs, ředitel společnosti Zdravá nemovitost, která mimo jiné zajišťuje prověření a reklamaci vadných nemovitostí.



Klientům podle průzkumu vadí také to, že makléři často chtějí prodat nemovitost za každou cenu. Kupující proto často nedostávají kompletní informace o technickém stavu nemovitosti, zejména o jejích vadách. Negativně je vnímána také nedostatečná kvalifikace makléřů. Část dotazovaných si myslí, že realitní provize, které realitní kanceláře inkasují, neodpovídají kvalitě poskytovaných služeb.

Průzkum se uskutečnil na konci loňského roku na vzorku 500 lidí ve věku 18 až 65 let. Podmínkou bylo, aby dotazovaní vlastnili rodinný dům, byt nebo bytový dům a zároveň tuto nemovitost koupili po 1. lednu 2014.

Podle studie realitní kanceláře Next Reality si realitní kanceláře a makléři v Česku na provizích ročně vydělají 7,5 miliardy korun. Na trhu podle Českého statistického úřadu působí relativně vysoký počet makléřů, téměř 14.500. Průměrná měsíční provize je 43.100 korun na jednoho. Po odečtení nákladů podle Next Reality makléři zůstane asi 40 až 50 procent.

Ministerstvo chce situace řešit novým zákonem

Nápravu stavu chce zajistit ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které už v minulém volebním období předložilo návrh nového zákona o realitním zprostředkování. Předchozí Sněmovna ho však nestihla projednat. Ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že v ideálním případě by mohl zákon platit od začátku příštího roku, „Chvíli jsme čekali, jestli se situace na trhu nevyřeší sama. Jenže ona se vyvinula směrem, který podle nás není správný. Naši občané nevěří realitním zprostředkovatelům, často s nimi mají negativní zkušenosti. Začínají se o sebe starat sami. Ale tím, že jim jde často o velké majetky, tak to také není cesta správným směrem. Hledají volně stažitelné smlouvy na internetu, často končí v rukou překupníků. Pak to končí třeba u soudu,“ řekla Dostálová.



Důležitou změnou v návrhu je změna živnosti volné na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

Návrh zákona například počítá s povinností realitního zprostředkovatele uvádět v inzerci, ale i ve smlouvě o realitním zprostředkování všechny informace srozumitelně a způsobem, který nevzbuzuje pochybnost. Jako povinná příloha smlouvy, která bude muset mít písemnou formu, je navrhován výpis z katastru nemovitostí, ze kterého budou mimo jiné zřejmé případné závady a omezení. Jde například o věcná břemena.