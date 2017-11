Přesun výroby Superbu do Německa je hotová věc, říká šéf odborů Škody

Mladá Boleslav Přesun výroby nové generace Škody Superb z Česka do Německa je navzdory tvrzení Škody Auto prakticky hotová věc. Deníku Hospodářské noviny to řekl předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík. Na počet pracovních míst by podle něj ztráta jednoho modelu žádný vliv mít neměla, bojí se ale o budoucnost firmy.

„Na shromáždění v německém Emdenu natvrdo řekli, že nám vezmou Superb a nechtějí, abychom dělali elektromobily. Jednat se o tom bude nyní. V podkladech je u závodu v Emdenu napsáno, že se tam bude vyrábět rodina Passatů. Ne Passat, ale rodina Passatů (do níž patří i zmíněný Superb, pozn. red.),“ uvedl Povšík.



Šéf koncernových odborů Bernd Osterloh přitom v úterý v témže listu ujišťoval, že odborářům VW není nic známo o úvahách o odnětí části výroby české automobilce. Spekulace o přesunu části výroby z České republiky do Německa propukly v říjnu. Pokud jde o elektromobily, uvedla Škoda Auto minulý týden, že bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem.

Mladoboleslavští odboráři nyní vyjednávají o nových kolektivních smlouvách. Povšík se už dřív nechal slyšet, že chtějí vyjednat dvouciferný růst mezd, svedou také boj o organizaci směnného pracovního týdne.

Povšík v listu poznamenal, že hodinová mzda v Emdenu je téměř 50 eur, ve Škodě čtyřikrát méně. Proto se nebojí o zaměstnanost. „Nám se kvůli našim mzdám vždycky nějaká práce dá. Superb je ale naše vlajková loď,“ zdůrazňuje. Podle něj nevychází Volkswagen Škodě vstříc a nejmodernější technika se do škodovek dostává až se zpožděním nebo vůbec.

„Závidí nám úspěch. Nazývají nás kanibalisty, i když jen plníme úkoly, které nám dali. Udělali jsme Karoq a Kodiaq a teď jim vadí, že jim konkurují. Dostáváme úkoly jako popelka, ponořit se pro prstýnek do oceánu. Když je splníme, tak si stěžují,“ uzavírá Povšík.

Samotná Škoda ale přesun výroby nástupce modelu Superb, který by měl přijít na trh po roce 2020, neočekává. „Pro značku Škoda nejsou momentálně předpokládány žádné změny,“ řekl mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek.