Při jednáních o odvozu české nafty z Německa asistoval i ‚nepřítel státu‘ Pitr

Odvoz zbytku české nafty ze skladu zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe v německém Kraillingu bude pokračovat. Další vlak by mohl přijet do Česka tento týden. Řekl to předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Na dalším postupu se podle něj SSHR dohodla s majitelem skladu, firmou Krailling Oils Development (KOD). Správa uvedla, že za KOD se kromě jednatelů několika jednání zúčastnil na základě plné moci podnikatel Tomáš Pitr.

„Upřímně si myslím, že bychom mohli být (s převozem) hotovi do konce října,“ řekla dnes ČTK jednatelka KOD Kateřina Radostová. Česko mělo v Kraillingu naftu v hodnotě přes miliardu korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. Loni v červenci podepsala SSHR, KOD a insolvenční správce smlouvu, na jejímž základě ČR získala naftu zpět.



Vlaky dosud do ČR převezly 90 procent nafty. Celkem bylo vypraveno 55 vlaků, zbývá dovézt posledních šest. Od ukončení pravidelné přepravy na začátku července však neodjel z Německa s českou naftou ani jeden vlak. KOD a SSHR se totiž mimo jiné nemohly shodnout na tom, kdo zaplatí odkalení nafty v jedné z nádrží, kde testy zjistily více vody než povolují normy. Obě strany dnes uvedly, že se po několika jednáních podařilo najít kompromis.

Odkalení nafty zaplatí KOD. Radostová ČTK řekla, že by ho měl provést státní distributor paliv Čepro, jehož cenová nabídka je nejnižší. SSHR proti tomu postupně uvolní takzvané zádržné, což je část skladovacích poplatků, které měly být vyplaceny majiteli skladu až po odjezdu posledního vlaku. Celkem jde zhruba o čtyři miliony korun.

„Za každý vlak s naftou, který přijede do České republiky, uvolníme 15 procent zádržného,“ řekl ČTK Švagr. Dodal, že po příjezdu všech šesti vlaků SSHR vyplatí majiteli zbývajících deset procent.

Smlouvu za KOD podepsala Radostová, podle SSHR se na výsledném kompromisu podílel i druhý jednatel firmy Miroslav Ševčík a několika jednání se zúčastnil i Tomáš Pitr. Radostová složení zástupců KOD na jednáních nechtěla komentovat.

Lidové noviny dříve s odkazem na německý obchodní rejstřík uvedly, že výkonným ředitelem KOD byl do loňska Vojtěch Csabi. Podle Sbírky listin je Csabi spojen se společností FAU, která byla podle Finanční správy zapojena do řetězového podvodu týkajícího se daně z přidané hodnoty u obchodů s pohonnými hmotami. Firma je nyní v konkurzu.

Na internetu se na konci srpna objevila nahrávka, na které o firmě FAU hovoří předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš. „Teďka to koupil Pitr a samozřejmě jdeme po nich. Je to zločinecká banda, která dluží státu na daních asi 200 milionů korun,“ řekl mimo jiné Babiš na nahrávce.

Pitr byl odsouzen k tříletému vězení za vyvedení akcií potravinářských společností Setuza a Milo Surovárny ze společnosti Agrocredit a jeden daňový únik. V roce 2007 utekl ze země, v roce 2010 byl zadržen ve švýcarském Svatém Mořici a strávil přes dva roky ve vazbě a následně ve vězení. V prosinci 2013 mu Vrchní soud uložil čtyřletý trest za daňové úniky z roku 1994, do vězení ale nenastoupil. O několik měsíců později mu soudy trest přeměnily na podmínku.