Při jízdě elektromobilem po Česku si musíte dobíjení naplánovat, říká šéf e-mobility Siemensu

PRAHA Řidiči elektromobilů v Česku nenajdou dobíjecí stanice všude, kde by je potřebovali. Při svoji cestě si musí často naplánovat, kde zastaví, aby neskončili s odstaveným vozem a vybitou baterií. Situace by se však mohla zlepšit i díky záměru, který oznámila Škoda Auto. Ta plánuje vystavět dobíjecí místo u každé dealerské pobočky.

Šéf e-mobility Siemensu Ivo Hykyš je odborníkem na elektromobilitu, který zná úskalí řidičů ekologických aut osobně. Sám jezdí ve firemním elektromobilu a má za sebou i několik služebních cest do zahraničí.

Hykyš očekává, že se páteřní síť dobíjecích stanic v Česku rozšíří po naplnění slibu Škodovky. Na čtvrteční konferenci Elektromobilita 2018 řekl vedoucí rozvoje a digitalizace Škoda Auto Andre Wehner, že by chtěli do roku 2020 mít na každé dealerské pobočce dobíjecí stanici.

Ivo Hykyš, šéf e-mobility společnosti Siemens.

Lidovky.cz: Mají o nákup elektromobilů a dobíjecích stanic zájem i menší firmy?

Ano, přijdou za námi například na veletrhu a řeknou, že mají patnáct aut a chtěli by celou flotilu přeměnit na elektromobily. Zároveň je chtějí nabíjet rychlonabíječkou a tak si od nás koupí stanici za čtvrt milionu. Stává se to a objevuje se čím dál více takových případů.

IVO HYKYŠ Celou svoji kariéru spojil s oblastí Automotive. V roce 2003 začínal ve společnosti Škoda Auto jako asistent vedoucího logistiky značky.



V roce 2006 přešel do skupiny RWE Česká republika, kde transformoval celou firemní flotilu 2 500 aut do jedné entity.

Od roku 2009 pak zastával pozici Vedoucího fleet managementu v celé skupině SIEMENS v České republice.

Ivo Hykyš vystudoval Technickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Zahraniční studijní zkušenost získal na Technické univerzitě v německém Braunschweigu.

Lidovky.cz: Nedočkáme se jednoho dne toho, že bude málo baterií do elektromobilů a výroba bude váznout?

Siemens se například připojí ke společnosti ABB a podpořil stavbu továrny na výrobu baterií ve Švédsku. I další výrobci začínají v Evropě stavět gigatovárny a proto bych neměl obavu, že nastane nedostatek baterií. Navíc je momentálně pro automobilky hlavním strašákem nařízení Evropské unie, které říká, že musí automobilky snížit limity oxidu uhličitého. Jakmile limity nedodrží, tak budou platit milionové pokuty. Proto vezmou marketingové peníze, které mají odložené a budou raději vyrábět více elektromobilů a investovat do továren na baterie.

Lidovky.cz: Jezdíte elektromobilem každý den, jak hodnotíte pokrytí dobíjecích stanic v Česku a zahraničí?

Německo a Švýcarsko je v tomto ohledu například lepší než Česká republika. Když jedete z Prahy směrem k Náchodu, tak najdete poslední rychlonabíječku v Hradci Králové. To potom musí člověk po cestě přemýšlet a pečlivě si naplánovat zastávky.

Jízda s elektromobilem je někdy komplikovanější i v zahraničí. Někdy si musíte naplánovat, u které dobíjecí stanice zastavíte, abyste totálně nevybili baterii. Ale pokud si nainstalujete mobilní aplikaci a rozvrhnete si cestu, tak to není problém. Například v Německu je už počet nabíječek téměř dostatečný.



Lidovky.cz: Kdy podle vás bude v České republice dostatečný počet dobíjecích stanic, aby řidiči elektromobilů mohli jezdit pohodlněji?

Myslím si, že to může přijít po dotacích, které skončí v roce 2020. Do roku 2023 by tak mohlo být Česko celkem slušně pokryté. Velkým hybatelem budou také automobilky. Škoda Auto například plánuje do roku 2020 zařídit, aby měl každý dealer svoji nabíječku na elektromobily. Najednou tady vznikne nová konkurence.