Největší nabídka akcí na světě se odkládá. Hodnota Aramca se vyšplhá na dva biliony dolarů

Londýn Primární nabídku akcií saúdskoarabského ropného gigantu Saudi Aramco čeká zřejmě odklad až na rok 2019. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na britské úřady, které saúdskoarabské orgány upozornily na možné zpoždění vstupu na burzu. Má jít o největší primární nabídku na světě: hodnota firmy by mohla dosáhnout výše dvou bilionů dolarů (41,3 bilionu korun).

Saúdská Arábie chce prodat pět procent akcií firmy, která provádí největší těžbu ropy na světě. Prodej akcií je součástí programu reformy hospodářství korunního prince Muhammada bin Salmána Saúda. Primární nabídka má přijít na saúdskoarabskou burzu a následně se počítá s prodejem akcií v zahraničí. Původní termín jejich prodeje byl v druhé polovině letošního roku. Podle zmíněných zdrojů vznikly nyní pochybnosti o tom, nakolik přípravy na provedení nabídky pokročily a zda platí zájem přijít se současnou nebo následnou nabídkou akcií na zahraniční burzu.



Ze zahraničních burz mají největší šanci o získání Aramco New York a Londýn. Větší šanci má nyní údajně Londýn. Podle britských zdrojů pokud se Rijád rozhodne pro prodej doma i v zahraničí, přijdou obě nabídky zhruba ve stejnou dobu. Podle současných informací to však bude někdy v prvním nebo druhém čtvrtletí příštího roku.

Firma se odmítla k načasování vstupu na burzu vyjádřit.