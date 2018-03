PRAHA Snoubence se na prsteníčku blýská zásnubní prsten a na plánovanou veselku už se těší celá rodina. Pokud má osudové „ano“ zaznít ještě letos, je nejvyšší čas zahájit svatební přípravy. Běžný rozpočet se pohybuje mezi 30 a 50 tisíci korunami.

Šest měsíců až jeden rok. Ideálně s takovým předstihem by nastávající manželé měli začíst s plánováním svatby. „Platí čím dříve, tím lépe. Jen tak máte záruku, že vaše vyhlédnuté místo a dodavatelé budou v požadovaném termínu volní,“ vysvětluje svatební koordinátorka Lucie Holá.

Nevylučuje však ani extrémy jako uspořádat svatbu za tři měsíce nebo ji plánovat až rok a půl dopředu. „Nyní organizuji svatby na září 2019,“ potvrzuje Holá.

Přípravy by neměly začínat položkami jako střih svatebních šatů nebo podoba snubních prstenů. Praktičtější je vzít tužku a papír a spolu s partnerem dát dohromady počet hostů, který rozhodne jak o místu konání, tak o celkovém rozpočtu. Ten může obnášet desítky, ale i stovky tisíc korun.

Svatba - ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock.

„Se svatbou je to jako s nákupem auta,“ přirovnává Holá. „Můžete mít ojetinu i luxusní model a mnoho variant mezi tím.“ Běžná česká svatba se podle ní vejde mezi 30 a 50 tisíc korun. V takovém případě je třeba se spolehnout na pomoc rodiny a kamarádů. I s malým rozpočtem je však možné uspořádat pěknou svatbu.



Obřad se může odehrát tradičně na radnici a veselku lze zorganizovat v restauraci či místním hostinci, kde není nutné platit pronájem. S výrobou dortu, pečením svatebních koláčků nebo šitím šatů pomůže šikovná kamarádka. Dobrý známý možná hraje v kapele či má k dispozici výbavu pro dýdžeje a rád zpestří večerní zábavu.

„Česká tradiční svatba bývá s knedlíčkovou polévkou, svíčkovou omáčkou a zvyky, jako je nasazování chomoutu,“ popisuje Michaela Pokorná, majitelka svatební agentury Svatba stylově.

Na běžnou veselku se podle ní zve kolem 60 hostů. „Stále častěji nás ale oslovují snoubenci, kteří chtějí mnohem uvolněnější svatbu, na níž hosté jen nečekají na krájení dortu. Jde spíše o celodenní párty,“ nastiňuje současný trend.

Pohodlí nad romantikou

Módní svatby mívají podobu stylového svátku, kde se nešetří na výzdobě, květinách a především na celkovém zážitku. „Svatba na opravdu krásném místě se skvělou kapelou a výzdobou z množství květin se pohybuje od 300 tisíc výš, ovšem klidně i kolem 700 tisíc korun,“ upozorňuje Holá.

Ať už je investice jakákoli, není radno při výběru lokality sázet jen na romantická zákoutí. Nenaplněným očekáváním lze předejít pročtením referencí a zkušeností předchozích svatebčanů. Mohou zhodnotit, jak vaří místní kuchaři, jaký je přístup personálu či jak byli spokojeni s ubytováním.

Především je však třeba řídit se vlastním očekáváním. Pronajímatelé často nabízejí prohlídky míst zdarma. Na takovém setkání je nejlepší nešetřit dotazy a vyhnout se tím nemilým překvapením. Kolik činí korkovné, pokud se rozhodneme pro vlastní pití? Jak je to s nočním klidem? Účtujete si poplatek za pokračování párty po půlnoci? Je dovoleno házet v zahradě rýži? Kolik parkovacích míst máte k dispozici? I to jsou otázky, na které je dobré znát odpověď ještě před rezervací. Každá taková položka totiž může znamenat finanční výdaje navíc.

Nezáleží jen na tom, jak bude svatba vypadat na fotografiích, ale i na pohodlí pozvaných hostů. Atmosféru nedělá barva ubrousků, ale právě nálada kamarádů a členů rodin. Proto se vyplatí nepodcenit zajištění pohodlného posezení pro prarodiče, místa k odložení kočárků nebo rezervovat ubytování pro hosty zdaleka.

Zásnuby - ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock.

Stodola se může prodražit

„Tradičně se svatba koná v místě, odkud pochází nevěsta. Páry ale hledají i jiné romantické lokality. Poslední dobou jsou oblíbené weby, jež se zaměřují na hledání zajímavých míst,“ dává tip Holá a zmiňuje svatby, které zorganizovala v nepoužívaných stodolách, na opuštěných zámcích nebo v divokých zahradách.

Daň za originalitu ale může být vysoká. Netradiční místa sice mívají svůj půvab, ale aby se v nich mohla uskutečnit svatba se všemi výdobytky 21. století, je třeba vydat více energie do organizace.

Obřad na louce a veselka v opuštěné stodole jistě nebudou v rozpočtu představovat největší položku. O to více však bude stát vybavení – zajištění toalet, elektrický agregát pro ozvučení kapely, pronájem tanečního parketu, večerní osvětlení, lednice a ohřívače pro catering, ale i nábytek.

Volné termíny k pronájmu je pak potřeba sladit s matrikou. A tady mohou snoubenci narazit. Většina úřadů nevypisuje termíny s ročním předstihem a několik vybraných dat bývá rychle obsazeno. Navíc pokud si novomanželé přejí obřad a veselku na jednom místě, tedy bez přejíždění, je třeba si za obřad připlatit. Výdaje se u každé matriky liší, většinou se však výjezd oddávajícího mimo úředně určenou místnost pohybuje kolem tisícikoruny. Někteří úředníci ale oddávat na jiných místech odmítají. Snoubenci tak využijí i služeb pastorů nebo kněží, ačkoli nejsou věřící. „Často jde o různé alternativní církve, jako unitáři nebo českobratrská církev. Mají totiž právo oddávat kdykoli a kdekoli. Nejsou vázáni na určitý prostor,“ dodává Holá.

Rodič jako host, ne sponzor

V seznamu povinných položek nesmí na jednom z prvních míst chybět zajištění jídla a pití, na něž padne asi polovina rozpočtu. Variant je několik. U tradiční hostiny se servírovaným menu je nutné počítat s útratou asi tisíc korun na osobu. Oblíbené jsou samoobslužné rauty, v průměrně po pětistovce na hosta.

Při sčítání, kolik jídla a pití je třeba objednat, se vyplatí nezapomenout ani na fotografa, kameramana, svatebního koordinátora nebo dýdžeje a členy kapely. Aby páry ušetřily, často hostinu pořádají jen v nejbližším rodinném kruhu. Kamarádi a další hosté jsou zváni až na večerní zábavu.

Protože oslava manželského slibu stále představuje pro mnoho lidí velký finanční výdaj, nežádají hosty ani tak o jídelní servis nebo další výbavu do domácnosti, ale spíše o finanční obnos.



Svatební prsteny (ilustrační foto). Zdroj: Shutterstock.

„Asi 90 procent snoubenců si přeje jako dar finanční příspěvek. Není ale dobré spoléhat na to, že co do svatby vloží, dostanou od hostů. Někteří svatebčané se totiž rozhodnou přinést namísto obálky dar,“ upozorňuje koordinátorka Pokorná.

Zvykem už nebývá, že by svatbu platila rodina nevěsty a příbuzní ženicha přispívali na občerstvení. „Většině párů je kolem třiceti a mají za sebou několik let společného soužití. Na rodiče se proto finančně nespoléhají a na svatbu mají našetřeno. Rodiče přicházejí jako VIP hosté. Často ale novomanželům vloží do obálky větší finanční obnos,“ říká Pokorná.

Výzdobu aut lze oželet

Zatímco bez některých položek se dá obejít, nákladná květinová slavobrána nebo fotokoutek jsou výdaje, u nichž se vyplatí velkorysost. „Nešetřila bych na hudbě,“ míní Pokorná. „Doporučila bych živou hudbu k obřadu a pak dýdžeje, který přivede všechny svatebčany do varu, protože právě to si hosté pamatují nejvíce.“ A zároveň dává tipy, na jakých položkách lze v rozpočtu ušetřit.

„Zdobení aut je přežitek, který nemá smysl, když se dnes mnoho obřadů a následných oslav odehrává na jednom místě. Také doporučuji vynechat výslužky. Svatby bývají celodenní událostí, z níž hosté odjíždějí sytí a spokojení. Navíc si myslím, že koláčky příliš neocení. Pokud už chtějí snoubenci něco věnovat, ať je to raději něco osobnějšího. Na jedné ze svateb jsme třeba rozdávali živé květiny v květináčích, které zdobili novomanželé.“

Organizace svatby může pro snoubence představovat velký časový zápřah a několik týdnů před svatbou bývá velmi náročných. Proto sáhnou po službách svatebních koordinátorů.

„Výhoda je plánování bez hádek. Je to hlavně úleva,“ říká Holá. „Když si nejste jistí, s koordinátorem máte vždy někoho, kdo má svou zkušenost a dá vám jasnou odpověď. Ušetříte se dlouhého hledání na webu a agentura zařídí svatbu tak, aby byla úspěšná a vše klapalo.“

Pro služby svatebního koordinátora je ale třeba si v rozpočtu zajistit určitou rezervu. Pokud má organizátor hledat několik variant lokací, uspořádat ochutnávku dortů, pomoci s výběrem hudby, nebo být dokonce přítomen na svatbě, zajistit její průběh a starat se o pohodlí svatebních hostů, pohybuje se jeho odměna v desítkách tisíc korun.



Vysoké finanční náklady ale Čechy od uspořádání svatby neodrazují. Za loňský rok se jen do září, ze kdy jsou oficiální data o sňatcích dostupná, uskutečnilo více než 45 tisíc svateb. Češi tak pravděpodobně našli znovu důvod, proč do manželství vstoupit. Během 90. let se počet uzavřených sňatků snižoval a trend se zastavil až v roce 2013 na nejnižší hranici 43 499 svateb. Před dvěma lety se již uskutečnilo více než 50 tisíc sňatků.