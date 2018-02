Připravte se na příjímačky na střední školu s Lidovými novinami v novém seriálu

PRAHA V pátek vychází v Lidových novinách první díl seriálu věnovaného všem páťákům a deváťákům, kteří se připravují na příjímací zkoušky na střední školy. Již podruhé se odehrají podle jednotného modelu, který připravila společnost CERMAT řízená ministerstvem školství. Všichni uchazeči o studium budou tedy vyplňovat stejné testy z českého jazyka a matematiky.

Kdo v nich chce uspět, musí toho nejen hodně umět, ale musí se taky připravit na to, jak testy správně vyplnit. CERMAT používá určité typy otázek, které vyžadují různé typy odpovědí. A právě na tento aspekt se zaměřuje náš seriál. S jeho pomocí si vaše děti, vnučky a vnuci i neteře a synovci v příštích týdnech každý den nejen zopakují důležitou látku, ale hlavně je upozorníme na pravidla i záludnosti testů samých. Na to, jaké typy otázek se v nich vyskytnou, jakých chytáků se můžou dočkat a na co všechno si musí dát velký pozor.



Matematika pro deváťáky

Náš seriál se zaměří jak na češtinu (v pondělí, ve středu a v pátek), tak na matematiku (v úterý, ve čtvrtek a v sobotu), každý den si svou lekci nebo opakování najdou jak páťáci, tak deváťáci. Jako bonus vychází spolu s prvním dílem plakát s důležitými pojmy a vzorečky z matematiky.