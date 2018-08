Přistávaly zde sovětská letadla a vrtulníky, nyní mají letiště v Milovicích obsadit škodovky

MILOVICE Letiště Boží Dar v Milovicích má více než bohatou historii. Vystřídaly se zde meteorologické balóny, stíhačky MiG, vrtulníky Mi-4, či dopravní letoun Iljušin IL- 14. Letos by na něm měly zaparkovat škodovky. Kvůli přísnějším pravidlům pro měření emisí, které začnou platit od září, totiž bude muset Škoda Auto někde odstavit své vozy.

Přijíždíme do bývalého vojenského areálu Mladá v Milovicích, kde ještě v roce 1989 stály sovětské tanky, stíhače MiG a vrtulníky. Zastavujeme před ranvejí a vystupujeme z auta. Místo letadel po dráze projíždí auta, ve kterých jezdí organizátoři místního festivalu. Od 2. srpna do 4. srpna zde totiž probíhá hudební festival Let It Roll. Zda budou moci organizátoři počítat s dosavadním útočištěm, v podobě letiště v Milovicích i v příštím roce, není jisté. „Máme informaci o tom, že zde bude parkoviště stát pouze několik měsíců, pokud tedy obě strany dodrží domluvu, tak se nás to nijak nedotkne,“ říká mluvčí festivalu Let It Roll Jana Pflegerová.

Při vstupu na letiště nás přivítala cedule s upozorněním před pohybem letadel. Jezdila zde ale jenom auta.

Největší parkoviště v Česku?

Od poloviny srpna by se mohlo letiště Boží Dar stát největším parkovištěm nových aut v Česku. S informací o záměru Škody Auto odstavit zde nové modely vozů kvůli přísnějším a delším emisním testům přišly Hospodářské noviny. Podle Středočeského kraje dosud se Škodou nepodepsali žádnou smlouvu. „Můžeme potvrdit pouze to, že společnost Škoda Auto a.s. projevila zájem o pronájem tohoto areálu,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Nicol Lenertová.



Samotná automobilka se k situaci ohledně pronájmu letiště odmítla blíže vyjádřit. Mluvčí Škody Auto Kamile Biddle pouze uvedla, že celý automobilový průmysl nyní čelí velkým výzvám v důsledku rychlého zavedení nového testovacího standardu a Škoda Auto musí využít všechny dostupné opatření k tomu, aby zajistili dostupnost vozů pro zákazníky. „Jedním z přechodných opatření je i krátkodobé umístění vozů na vybrané odstavné plochy předtím, než budou homologovány dle nové normy a expedovány zákazníkům,“ sdělila Biddle.



V minulosti zde byla i řídící věž, dnes je už ale zbouraná. Vzadu můžete vidět průmyslový podnik.

Letiště Boží Dar v Milovicích není pouze domovem festivalů, ale najdeme zde také testovací polygon pro autonomní vozy od společnosti Valeo a sídlí tady také Aeroklub Milovice. Oba subjekty byly přítomné na jednáních Středočeského kraje se Škodou Auto. Pochopitelně mají z plánovaného parkoviště také mírné obavy. Informace ohledně záměru Škodovky se totiž různí a zatím nejsou úplné. O jaký počet vozidel by se mohlo jednat, není ještě jasné.



Přesné informace chybí

„Víme o tom, ale nemáme ještě přesnou představu, jak to bude reálně vypadat a kde budou auta stát,“ říká jeden ze zaměstnanců společnosti Valeo. Pokud by automobilka začala vozy stavět na ranvej, tak by museli uskromnit a testovat auta pouze na malém oploceném areálu. Ještě horší by to v tomto případě měl Aeroklub Milovice, který má od Středočeského kraje zbylých osm hangárů pronajatých a má zde uskladněná sportovní letadla. Podle leteckých předpisů musí mít pilot dostatečně volný prostor v místě před vzletem. Proto by při velkém množství škodovek na letišti musel Aeroklub Milovice provoz nejspíše omezit.



Dalším problémem by podle předsedy Aeroklubu Milovice Tomáše Noska mohla být zvýšená kriminalita v okolí letiště. „Na jednáních jsme přednesli naše obavy z toho, že se po zaparkování vozidel stane letiště cílem zlodějů. Škoda Auto nám ale přislíbila, že se o bezpečnost postará,“ sdělil Nosek.



Letiště s bohatou historií

První zmínka o letecké aktivitě na letišti Boží Dar v Milovicích pochází z roku 1922, v tu dobu zde byla umístěna povětrnostní stanice. Ta pouze vypouštěla meteorologické balóny. Plný provoz byl na letišti zahájen až v roce 1929, kdy se zde postupně usídlilo několik leteckých útvarů. Během tohoto období mělo letiště v Milovicích travnatou dráhu a stanové hangáry. Klasické hangáry byly vystavěny až v roce 1930. Během druhé světové války letiště Boží Dar využívala německá Luftwaffe, byly zde umístěné některé letky bitevní eskadry SG2. V roce 1945 převzala letiště v Milovicích opět Československá armáda. O čtyři roky později zažilo letiště modernizaci v podobě betonové přistávací dráhy, na které přistávaly nejčastěji stíhací letouny MiG-15bis. V rámci cvičení Šumava, které je označováno jako příprava na okupaci Československa, bylo v Milovicích také 15 vrtulníků Mi-4, jeden dopravní letoun Iljušin IL-14 a dvě letadla Linusov Li-2.



Psal se srpen 1968, když sovětská letadla obsadila letiště Boží Dar. Sovětská vojska prostor opustila až v roce 1991, ve stejném roce federální vláda rozhodla o zrušení vojenského újezdu Mladá. Následovaly další ambiciózní plány firmy Mladá RP, která areál do roku 2015 vlastnila, a Středočeského kraje. V devadesátých letech už Škoda Auto jednou využila na krátkou dobu letiště k odstavení Felicií. Automobilka zde chtěla postavit také polygon pro testování vozů. Bývalý vlastník Mladá RP chtěl v Milovicích vytvořit mezinárodní letiště nebo solární elektrárnu, která měla být jednou z největších v Evropě. Mezitím firma bourala hangáry, z 44 jich dnes zbylo pouze 8.

Hangárů bylo na letišti celkem 44. Po hromadném bourání jich zbylo pouze 9, z toho jeden je ve špatném stavu.

Momentálně případné investice komplikuje soudní spor nynějšího vlastníka, kterým je Středočeský kraj s firmou Mladá RP. „Do doby vyřešení sporu s bývalým nájemcem jsou možnosti dlouhodobého plánování značně omezené. Cílem aktuálních činností je zachovat a rozvíjet potenciál této strategicky významné lokality, v možnostech, které nám dává aktuální komplikovaná právní situace,“ uzavřela mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Nicol Lenertová.