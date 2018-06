Přístřešky MHD bude opět vlastnit soukromník, rozhodli pražští radní. JCDecaux končí

PRAHA Praha neprodlouží smlouvu s firmou JCDecaux, která nyní vlastní a provozuje většinu přístřešků pro MHD. Namísto toho začne hledat jinou společnost, která přístřešky nakoupí a bude je provozovat od roku 2021, kdy JCDecaux skončí smlouva. Nové firmě poplynou příjmy z reklamy. Magistrátu by firma podle navržených podmínek měla platit zhruba 30 milionů ročně. JCDecaux nyní platí deset milionů, ovšem za méně než polovinu přístřešků. Novou firmu město vybere v koncesním řízení, které má začít co nejdříve.

Úředník, který tisk s navrženým řešením pro radu připravil, podle zjištění serveru Novinky.cz používal několik let vůz patřící firmám kolem skupiny BigBoard, největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy. BigBoard se ale proti tvrzení webu ohradil.



JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez reklamní plochy. Další má dopravní podnik. Nová firma by je měla od roku 2021 vlastnit všechny s tím, že 585 reklamních ploch by bylo vyhrazeno pro potřeby magistrátu. Příjmy z reklamy ze zbytku by šly soukromníkovi. Na oplátku by Praze podle návrhu platil 30 milionů korun ročně, což by znamenalo za 20 let příjem do městské pokladny ve výši 726 milionů korun.

Tuto variantu magistrátní odbor vyhodnotil jako nejvýhodnější z pěti možností, které navrhla zpracovaná analýza. Tři z nich počítaly s tím, že přístřešky pořídí město. Při nulovém počtu reklamních ploch by do nich magistrát musel za 20 let vložit 1,6 miliardy korun. Pokud by město na 2565 plochách provozovalo reklamu a 585 využívalo pro vlastní potřeby, příjmy by zcela pokryly náklady na pořízení přístřešků i jejich údržbu.

Úředník jezdil v autě reklamní agentury

Ve schváleném tisku, který určuje další postup, je jako zpracovatel uveden Ivo Mates. Jedná se o úředníka, jehož jméno se nedávno objevilo v médiích kvůli podezření z korupce. Server Novinky.cz přišel se zjištěním, že roky jezdil vozem Volvo XC60, který patří společnostem ze skupiny BigBoard. Na dotazy novinářů nebyl úředník schopen sdělit, jak se k uvedenému Volvu dostal. „Tvrzení serveru Novinky.cz se nezakládá na pravdě. Tím samozřejmě padá i teorie o tom, že by snad výběrové řízení mělo být kvůli tomu šité na míru naší společnosti, jak ostatně dokládá i stanovisko magistrátu,“ sdělila v reakci na tvrzení Novinek.cz za BigBoard Pavlína Stránská.



Vybraná společnost má mobiliář zajišťovat na základě koncesní smlouvy. S ohledem na to, že město má na přípravu přechodu tři roky, je podle návrhu nutné vypsat koncesní řízení co nejdříve. Příslušný magistrátní odbor tak dostal za úkol ho ihned začít připravovat. I když analýza vychází z cenové kalkulace platby 30 milionů korun za rok, přesné podmínky smlouvy ještě vyjdou z koncesního řízení.

Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 tzv. city light vitrín, tedy osvětlených reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 informačních sloupů. Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až smlouva vyprší.