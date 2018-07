Pro hotovost jako pro hamburger. Výběr peněz z bankomatu přímo z auta se už testuje v Praze

PRAHA Ten, kdo si chce po cestě autem vybrat v Mníšku pod Brdy peníze z bankomatu, který se nachází kousek od obecního úřad, ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Lidem totiž nezbývá nic jiného, než se postavit na nepříliš přehledném úseku podél silnice na zákazu zastavení a ten, kdo ho objíždí, musí vjet do protisměru.

Pokud se podaří rozjet koncept bankomatů pro motoristy, který teď testuje Komerční banka, mohl by se počet podobně rizikových situací omezit. Ve spolupráci se sítí čerpacích stanic Benzina instalovala takzvaný drive-in bankomat. Jde o stejný koncept, který velmi dobře znají řidiči, kteří se po cestě rádi staví u fastfoodového řetězce McDonald’s a objednají si jídlo rovnou z auta.

Další až podle zájmu

„Ocení ho všichni, kdo spěchají a řeší každou minutu. Určitě ale usnadní život například vozíčkářům, kteří se po městě pohybují automobilem, nebo rodičům malých dětí na cestách,“ říká Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro transakční a platební služby Komerční banky; ta přitom obsluhuje třetí největší bankomatovou síť u nás.

Svůj první bankomat určený speciálně pro motoristy banka umístila na čerpací stanici v Argentinské ulici v Praze-Holešovicích. Koncem roku plánuje otevřít další takové zařízení v Hradci Králové. Zda bude spolupráce pokračovat a počet bankomatů na pumpách Benziny poroste, bude záležet na zájmu o tuto novinku.

„Je to praktické. Pumpy jsou typicky otevřené 24 hodin sedm dní v týdnu a dobře dostupné. Zároveň je výběr bezpečný,“ říká šéf karetní společnosti MasterCard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.

Komerční banka přitom není jediná, která vidí v této službě potenciál. „Ano, o té možnosti uvažujeme,“ řekl LN například mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Zatímco v Česku jde o novinku, v okolních zemích bankomaty určené speciálně pro motoristy znají. Nejvíce jich je pak v Polsku. Po celém světě je takto na benzínkách umístěno necelých 70 tisíc bankomatů. Přesto jde jen o zlomek z jejich celkového počtu. Jde totiž přibližně asi jen o dvě procenta z celkového počtu všech instalovaných bankomatů. Nejvíce jsou rozšířeny ve Spojených státech, kde tvoří asi dvě pětiny ze všech instalovaných zařízení. Oblíbené jsou rovněž i v Saúdské Arábii, kde činí jejich podíl asi 13 procent. Dalšími zeměmi, ve kterých je podíl bankomatů pro motoristy vyšší než jedno procento, jsou Pákistán, Kanada, Írán, Singapur a Spojené arabské emiráty.

„Věříme, že v brzké budoucnosti bude k čerpacím stanicím takový bankomat neodmyslitelně patřit stejně jako dnes třeba dobrá káva. Ostatně čísla ze zahraničí jsou dokladem, že tato novinka má potenciál i v Česku,“ doplňuje Pavel Kaidl, mluvčího Unipetrolu, který síť čerpacích stanic Benzina provozuje.



Spořitelna už to zkoušela

V případě Česka ale rozhodně nejde o první pokus, aby mohli čeští motoristé pohodlně vybírat. Už dříve to zkoušela Česká spořitelna. „V minulosti jsme tuto možnost zvažovali a na několika místech testovali. Ukázalo se, že u nás není o tuto možnost takový zájem jako například v USA,“ řekl mluvčí banky Lukáš Kropík.

„Je to podle našeho názoru dáno jednak kulturními rozdíly, zároveň na to má vliv i to, že provozujeme největší síť bankomatů umístěných rovnoměrně po celém Česku a lidé většinou výběr peněz spojují s dalšími aktivitami, například s nákupy v obchodních centrech,“ doplnil Kropík.

Získat hotovost na benzínové pumpě v Česku ale lze. Už několik tuzemských bank, například UniCredit, Moneta Money Bank a další zde své bankomaty umístily přímo uvnitř či zvěnčí čerpaček.

Karetní společnosti pak testují i další možnosti, jak zaplatit nebo vybrat peníze na pumpě. „Visa už nyní spolupracuje s automobilkou Honda na konceptu in-vehicle plateb, kdy řidič může zaplatit za palivo či parkování přes aplikaci integrovanou ve voze bez nutnosti z něj vůbec vystupovat,“ uvedl Marcel Gajdoš z firmy Visa.