Proč jsou zácpy na Pražském okruhu? Exministr Prachař viní ministerstvo, to zase město

Praha Osm let od otevření úseku Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Slivencem, který spojil brněnskou dálnici s plzeňskou, se na tomto místě tvoří i hodinové kolony. Někteří kritici obviňují ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, ministerstvo se zase odvolává na nedokončené stavby města.

Omezení na západním úseku Pražského okruhu a na navazující dálnici D5 způsobily v minulém týdnu kolaps. Několik dní za sebou řidiči popojížděli ve více než hodinových kolonách, které sahaly od sjezdu na Plzeň až po Jesenici, a to i mimo špičku. I nadále, po nedělním otevření některých omezených úseků, stačí k potížím na nedokončeném okruhu u Prahy mírně větší provoz nebo malá nehoda.

Ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o problémech ví. „Kritický je úsek mezi Slivencem a dálnicí D5. Jakákoliv drobná nehoda nebo i jen prudké dobrzďování a následná rázová vlna mohou způsobovat tvorbu kolon,“ uvedl pro Lidovky.cz Jan Studecký z tiskového oddělení ŘSD. Zmíněný úsek mezi plzeňskou dálnicí a sjezdem na Barrandov byl otevřen už v roce 1984, ale v roce 2010 prošel celkovou rekonstrukcí, při které byl položen betonový povrch. Tehdy však nebyl úsek rozšířen.



Nový úsek je v pořádku, tvrdí ministerstvo

ŘSD si ale nemyslí, že by byl úsek otevřený teprve před osmi lety problémový – přestože na něm den co den stojí auta. „Nové úseky jsou i dnes kapacitně vyhovující. Kolony vznikají hlavně na úseku z 80. let a odtud se kopírují na nově otevřené úseky,“ uvedl Studecký.

Jenže i z jeho vyjádření plyne, že úsek, na který přímo navazují nové části okruhu, je dlouhodobě nevyhovující, a kapacitně nezvládá ani běžný provoz. Podle Studeckého nebyl v roce 2010 rozšířen kvůli nevypořádaným pozemkům. „Už v té době byla kapacita tohoto úseku naplněna,“ upozorňuje Studecký. Časový odhad vyřešení ale k dispozici není. „Do budoucna zvažujeme rozšíření tohoto úseku na šest pruhů,“ uvedla Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Podle informací ŘSD nyní nový úsek posuzují ekologové z hlediska životní prostředí.

S postupem ministerstva dopravy a ŘSD ale nesouhlasí dopravní expert a bývalý ministr dopravy Antonín Prachař. „Od šedesátých let, kdy se plánoval Pražský okruh, se dopravní zátěž zvýšila asi patnáctkrát. Politici ani jejich odborní poradci neberou na tuto skutečnost ohled,“ tvrdí Prachař. Ani rozšíření Pražského okruhu v celém úseku od Strakonické až po dálnici na Plzeň na tři pruhy v každém směru podle něj nestačí.

Kdo za to může?

„Politici nebyli schopni reagovat na zásadní změny intenzity dopravy a stále trvají na tom, že Pražský okruh má vést v nevyhovující původní trase,“ uvedl Prachař s tím, že koncepce z 60. let nemohla předvídat vstup Česka do Evropské unie a Schengenu, což jsou faktory, které způsobily nárůst tranzitní dopravy.

Ministerstvo dopravy je přesvědčeno, že úseky, které jsou v přípravě, budou dimenzovány s dostatečnou rezervou. „Pan Prachař zastává názor, že je potřeba posunout stavbu dál od Prahy s představou, že tato trasa nebude tamním obcím vadit, a že budou obce souhlasit,“ reagovala Rezková. Pražský okruh je ministerstva důležitý nejen pro tranzitní dopravu, ale i pro místní pražskou dopravu. „Pro smysluplné využití Pražského okruhu je důležitá jeho provázanost s Městským okruhem a vzdálenost od Prahy,“ uvedla Rezková.

Za to, že vnější okruh nyní kolabuje, může podle ministerstva neexistující Radlická radiála, tedy spojení plzeňské dálnice s vnitřním Městským okruhem. „Lidé využívají úsek mezi Slivencem a dálnicí D5 pro cesty do a z centra Prahy,“ řekla Rezková z ministerstva dopravy. „Celý okruh bude po dokončení fungovat jen tehdy, bude-li dokončen i Městský okruh a radiály ze strany města,“ dodala Rezková.

Město se ale brání, že stavbu Radlické radiály zdržely připomínky občanů. „Hlavní město se rozhodlo požadavkům vyjít vstříc, neblahým důsledkem ale bylo zdržení stavby,“ řekl tiskový mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník s tím, že radiála by nejpozději v první polovině roku 2024 měla být dokončena. Za zdržením výstavby Městského okruhu podle magistrátu zase stojí problémy s pozemky a zdlouhavý legislativní proces.



Rada od ŘSD: Nejezděte tam

ŘSD řidičům doporučuje, aby si potíží na Pražském okruhu byli vědomi a zařídili se podle nich. „Pokud nemusíte, nevyužívejte Pražský okruh mezi dálnicemi D1 a D5 v ranní a odpolední špičce,“ radí Studecký. Řidiči by si také měli před nájezdem na okruh zjistit, jaká je na okruhu situace. Pomoct v tom mohou podle Studeckého i dynamické navigace, které reagují na aktuální stav dopravy.

Studecký ale podotýká, že řidiči sami mají svůj podíl na vzniku kolony. „Typicky se v jednom směru stane dopravní nehoda a řidiči jedoucí ve volném směru zpomalují a vášnivě pozorují, co se na druhé straně stalo,“ uvedl Studecký. I drobná nehoda tak může způsobit kolonu ve druhém směru. Řidiči se také příliš brzy zařazují z připojovacího pruhu do průběžného, čímž brzdí kamiony a narušují plynulost dopravy. V tom s ŘSD souhlasí i dopravní odborník Antonín Prachař. „Doprava je bezpečná, jen pokud je plynulá,“ zdůraznil Prachař.